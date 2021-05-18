Экономист предрек рост бедности в восьми регионах

Уровень бедности вырастет в восьми регионах России за счёт повышения пенсионного возраста. При этом численность экономически активного населения страны увеличится лишь на 4,6% к 2028 году, пишет «Коммерсант».

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Такие данные содержатся в исследовании старшего научного сотрудника РАНХиГС Виктора Ляшока. Показатели бедности вырастут у людей предпенсионного возраста, хотя в целом по стране повышение пенсионного возраста не должно негативно сказаться на благосостоянии россиян, делает вывод учёный.

Рост бедности может произойти в Карелии, Пермском крае, Саратовской области. В этих регионах наблюдаются высокий средний возраст населения и низкий уровень занятости людей старшего возраста. Это может привести к росту безработицы среди указанных категорий населения.

Пик сокращения трудоспособного населения, согласно исследованию экономиста, пришёлся на 2018 год. Без реформы число экономически активных граждан в 2018–2025 годах сократилось бы на 5,1 млн человек, благодаря реформе, снижение к 2025 году составит только 1,9 млн человек, поле чего начнётся прирост этого показателя.

Снижение рабочей силы коснётся большинства российских регионов, исключением станут Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Дагестан, Чечня, Ингушетия.