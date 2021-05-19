Миллионы россиян не смогут выехать за границу

Около семи миллионам россиян в настоящее время запрещено покидать пределы России из-за накопленных долгов. Об этом журналистам рассказали в ФССП РФ.

Запрет пересекать российскую границу накладывается на граждан, которые накопили долг свыше 30 тысяч рублей, а период просрочки составил более 90 дней. 10 месяцев назад таковых было около четырех миллионов человек.