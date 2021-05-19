Миллионы россиян не смогут выехать за границу

«На 1 апреля 2021 года в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными < >. Это около трети от общего числа граждан с долгами — всего их в России 18,9 млн», — пишут «Известия», ссылаясь на данные ведомства.
Запрет пересекать российскую границу накладывается на граждан, которые накопили долг свыше 30 тысяч рублей, а период просрочки составил более 90 дней. 10 месяцев назад таковых было около четырех миллионов человек.
Подавляющее большинство невыездных должны деньги банкам и другим финансовым организациям. Также россияне накапливают долги за алименты, штрафы ГИБДД и услуги ЖКХ. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин считает, что ограничивать для большинства должников выезд за рубеж смысла нет, потому что они и так не летают в другие страны. По статистике за рубеж выезжает только 5% россиян, добавил эксперт.