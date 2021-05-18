Банки снизили планку отсева заемщиков

В апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках составил 37,1%, что стало максимумом с июня 2019 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В сравнении с мартом уровень одобрения заявок по всем видам кредитов повысился на 1 процентный пункт, а с февралем — на 2,2 п.п., свидетельствуют данные бюро.
С начала весны Центробанк выявил существенное ускорение розничного кредитования: в марте темпы роста достигли 1,9%, что в два раза превышает февральские значения. В марте участники рынка выдали кредиты на 1 трлн рублей, а в апреле на рекордные 1,3 трлн рублей, указывали ранее аналитики Frank RG.
У банков повысился аппетит к риску в связи со стабилизацией экономики, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
«Кредитный процесс наращивает обороты — банки активно кредитуют, а граждане используют кредитные средства на свои цели. Именно по этой причине банки и снижают в последние месяцы планку отсева заемщиков», – заявил он.
Спрос на необеспеченные кредиты обусловлен тем, что россияне до этого активно брали ипотеку, полагают в банке «Русский стандарт».
Граждане стали интересоваться рефинансированием, поэтому и спрос на кредиты вырос, указал представитель Промсвязьбанка.
Банки в рознице заинтересованы не только в выдаче кредита, но и в кросс-продаже других продуктов, указал старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Увеличение AR (Approval Rate, уровень одобрения) в любом случае свидетельствует о росте аппетита банков к риску, однако кредитные организации могут рассчитывать, что эффект от таких продаж и получение комиссионного дохода будет окуплен.
Ранее «Рамблер» сообщал, что онлайн-продажи в кредит выросли на 38%.