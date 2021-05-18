Как обманывают в супермаркетах

Ранее «Рамблер» рассказывал о мошеннических схемах при приеме на работу. Международный HR-консультант Зулия Лоикова рекомендует читатель отзывы о компании и узнавать, как долго она существует на рынке. Также одним из признаков является требование к сотруднику оплатить своё обучение. По её словам, у настоящего работодателя обучение включено в рабочий процесс, и оно не требует оплаты.