Как обманывают в супермаркетах

«Лишний товар в чеке — один из самых распространённых способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрихкод, а потом считает его два раза», - рассказала Храмова.
«Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию, но в чек специально вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец потом берёт себе второй оплаченный товар», - цитируют эксперта на сайте Прайм.