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Как обманывают в супермаркетах

Елена Прошина
43 минуты назад
Кассиры могут обманывать покупателей даже с «учетом» умной техники и программ слежения. Об этом заявила доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.
Как обманывают в супермаркетах
Фото: РамблерРамблер
«Лишний товар в чеке — один из самых распространённых способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрихкод, а потом считает его два раза», - рассказала Храмова.
Самым интересным способом по мнению эксперта стала продажа товара по акции «1+1».
«Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию, но в чек специально вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец потом берёт себе второй оплаченный товар», - цитируют эксперта на сайте Прайм.
Ранее «Рамблер» рассказывал о мошеннических схемах при приеме на работу. Международный HR-консультант Зулия Лоикова рекомендует читатель отзывы о компании и узнавать, как долго она существует на рынке. Также одним из признаков является требование к сотруднику оплатить своё обучение. По её словам, у настоящего работодателя обучение включено в рабочий процесс, и оно не требует оплаты.
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