В чужом кармане: сколько зарабатывает уборщица

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня — 33-летняя Елена, которая несколько лет назад решила, что хочет больше проводить времени с семьей и устроилась работать уборщицей.

«Я уже давно мечтала работать на себя и сейчас жалею, что слишком долго думала и взвешивала все риски», - рассказала она.

В итоге Елена решилась, уволилась из магазина, где раньше работала, дала объявления о том, что готова убирать квартиры, купила пылесос, нашла дома ненужные тряпки, перчатки и прочий инвентарь для уборки и села ждать заказы.

«Первый заказ поступил через несколько дней. Нужно было сделать генеральную уборку в двухкомнатной квартире. Убиралась я около четырех часов. После окончания работы заказчик остался доволен и заплатил мне ту сумму, на которую изначально договорились», - пояснила она.

В итоге Елена, беря за свои услуги от 2000 тысяч рублей, создала себе репутацию ответственного работника, и клиенты начали приглашать ее на уборку своих квартир на постоянной основе.

По словам женщины, заработок зависит от занятости, выполненных объемов работы и ее сложности. Но в среднем она старается заработать в неделю не менее 10 тысяч рублей, что ее вполне устраивает. Минусами своей работы Елена считает отношение окружающих к тому, что она занимается уборкой помещений.

«Для многих людей слово «уборщица» звучит чуть ли не как оскорбление. Но я лично не вижу ничего постыдного в уборке, главное, делать свою работу качественно», - подчеркнула она.

Примерные траты Елены (в месяц):

На продукты — до 20 000 рублей

На одежду и косметику — около 6 000 рублей

На бытовые мелочи и материалы для работы около 7 000 рублей