"Брать, не глядя на курс": россиянам посоветовали скупать валюту

Он посоветовал планомерно вкладываться в валюту для защиты долгосрочных сбережений, по возможности избегая экстремальных фаз рынка, когда ее стоимость поднимается до экономически необоснованного уровень.
«Однако благодаря планомерности покупок, даже если одна из них будет сделана неудачно в подобный период, это не приведет к существенной курсовой просадке ваших валютных накоплений», — отметил эксперт.
Вчера, как сообщал «Рамблер», ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич заявил, что в ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей, так как во второй половине 2020-го Россия оказалась в точке глобального цикла, предполагающей ускоренный рост цен на сырьевые активы, размера ВВП и уровня жизни в течение нескольких лет.
Аналогичная ситуация наблюдалась в 2000-х годах, а с 2003-го до середины 2008-го рубль укрепился по отношению к доллару на 25%.