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Россияне раскупают билеты в Афины по ₽80 тысяч

Лера Букина
36 минут назад
Без открытия массовых направлений туроператоры не исполнят отложенные в связи с пандемией обязательства перед клиентами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Россияне раскупают билеты в Афины по ₽80 тысяч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Сегодня наблюдается существенный нереализованный спрос на Грецию, Кипр, Хорватию, Болгарию, Черногорию, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
По его словам, в настоящее время зафиксирована нехватка рейсов. Билеты на самолет в связи с огромным спросом стоят очень дорого: средняя стоимость за билет туда-обратно в Афины на июнь составляет 80 тысяч рублей. Однако туристы все равно покупают дорогие билеты и едут, как самостоятельно, так и с туроператорами, рассказал Горин.
Как отмечается, приблизительно столько же будут стоить перелеты с пересадками в Болгарию и Черногорию.
Оперштаб ранее заявил о том, что авиасообщение с 25 мая с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией возобновляется. Также увеличивается число регулярных рейсов с Южной Кореей.
Решение оперштаба не относится к туризму, отметил вице-президент АТОР.
В настоящее время наиболее популярным зарубежным направлением у туристов являются Египет с долей 48%. С существенным отрывом идут ОАЭ и Мальдивы (по 16%), на Сейшелы (5% ), на другие страны приходится 3% запросов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что отдых в Египте подешевел на 50%.
Личный счет,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,газета "Известия",
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