Россияне раскупают билеты в Афины по ₽80 тысяч

Сегодня наблюдается существенный нереализованный спрос на Грецию, Кипр, Хорватию, Болгарию, Черногорию, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин

По его словам, в настоящее время зафиксирована нехватка рейсов. Билеты на самолет в связи с огромным спросом стоят очень дорого: средняя стоимость за билет туда-обратно в Афины на июнь составляет 80 тысяч рублей. Однако туристы все равно покупают дорогие билеты и едут, как самостоятельно, так и с туроператорами, рассказал Горин.

Как отмечается, приблизительно столько же будут стоить перелеты с пересадками в Болгарию и Черногорию.

Оперштаб ранее заявил о том, что авиасообщение с 25 мая с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией возобновляется. Также увеличивается число регулярных рейсов с Южной Кореей.

Решение оперштаба не относится к туризму, отметил вице-президент АТОР.

В настоящее время наиболее популярным зарубежным направлением у туристов являются Египет с долей 48%. С существенным отрывом идут ОАЭ и Мальдивы (по 16%), на Сейшелы (5% ), на другие страны приходится 3% запросов.