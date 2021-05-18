Мошенники похищают копейку с каждой тысячи переведенных рублей

В России мошенникам удается похитить с каждой тысячи рублей перевода чуть более копейки. Об этом рассказал зампредседателя Банка России Герман Зубарев, передает « Прайм ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На каждую тысячу рублей перевода похищено чуть более копейки», - заявил Зубарев, выступая в Госдуме.

Он отметил, что этот показатель значительно меньше, чем в Европе.

В 2020 году кибермошенники похитили почти 10 миллиардов рублей – по сравнению с 2019 годом сумма увеличилась 52%.

Также Зубарев рассказал, что ЦБ ожидает усложнения мошеннических схем и увеличения числа звонков злоумышленников. По его словам, население уже раскрыло схемы, в которых мошенники прикрываются сотрудниками службы безопасности банков. Поэтому уже сейчас злоумышленники представляются сотрудниками МВД ФСБ или прокуратуры

При этом человек проверяет номер, с которого ему звонили, и он действительно принадлежит МВД или прокуратуре.

«Пока мы не справимся с этой технологией подмены номера, мы будем с этим (разбираться)», - цитирует зампреда ЦБ агентство ТАСС.