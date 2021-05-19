Россияне получат новые льготы и выплаты

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Так, беременные начнут ежемесячно получать около 6,5 тыс. рублей. Для этого женщинам необходимо встать на специальный учёт на сроке до 12 недель. Льгота будет доступна тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.

Пособия начнут получать и малообеспеченные семьи, в которых есть дети до 16 лет. Эта льгота высчитывается индивидуально, исходя из регионального прожиточного минимума. По подсчетам, выплаты составят около 5,5 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 сентября изменится оплата больничного листа, если причиной стал уход за ребёнком. Осенью такие больничные начнут оплачивать в 100% размере зарплаты. Правило распространяется для родителей детей до 7 лет.