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Россияне получат новые льготы и выплаты

Елена Прошина
2 часа назад
В Государственной думе России приняли ряд предложений президента РФ Владимира Путина, которые касаются семейных выплат. На сайте «Царьград» сообщили, что первые из них начнут действовать с 1 июля.
Россияне получат новые льготы и выплаты
Фото: ТАССТАСС
Так, беременные начнут ежемесячно получать около 6,5 тыс. рублей. Для этого женщинам необходимо встать на специальный учёт на сроке до 12 недель. Льгота будет доступна тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.
Пособия начнут получать и малообеспеченные семьи, в которых есть дети до 16 лет. Эта льгота высчитывается индивидуально, исходя из регионального прожиточного минимума. По подсчетам, выплаты составят около 5,5 тыс. рублей.
Кроме того, с 1 сентября изменится оплата больничного листа, если причиной стал уход за ребёнком. Осенью такие больничные начнут оплачивать в 100% размере зарплаты. Правило распространяется для родителей детей до 7 лет.
Также «Рамблер» напоминал о добавке к пенсии некоторым категориям граждан. Те, кому исполнилось 80 лет, получат надбавку в размере более 6 тыс. рублей.
Личный счет,Владимир Путин,Госдума,
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