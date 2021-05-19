В России на 1 апреля 7 млн человек не имели возможности выехать за рубеж в связи с тем, что за ними числились долги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По сравнению с таким же периодом 2020 года число должников в России увеличилось на 2 млн.

Как отмечается, увеличиваются все виды долгов: по ЖКХ, по штрафам ГИБДД и по неуплате алиментов.

Судебные приставы за I квартал 2021 года смогли взыскать со всех категорий должников 180,6 млрд рублей, в 2020 году – 162,3 млрд.

Всего число тех, кто имеет долги, достигает 18,9 млн человек. В сравнении с тем же периодом 2020 года показатель увеличился на 2 млн.

Ряд должников не платят по кредитам в связи с трудным финансовым положением, отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев

«60–70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки. На таких должников мера по ограничению выезда за рубеж не влияет, так как их проблема не в нежелании платить, а в нехватке средств», — указал он.

Средняя сумма задолженности потенциально невыездного россиянина достигает порядка 85 тысяч рублей, указал управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель . По его словам, за 2020 год она сильно не изменилась.