Число краж со счетов граждан выросло в пандемию

За год пандемии число хищений с банковских счетов россиян увеличилось почти на треть, до 42 тысяч. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры
.
Как выяснилось, наибольшее число таких преступлений наблюдается в Удмуртии, Вологодской области и Карелии.
Также указывается, что практически 70% всех мошенничеств совершены посредством информационных технологий (ИТ).
В топ-50 банков заявили, что пока не фиксируется тенденция роста числа атак.
Для борьбы с телефонным мошенничеством ЦБ
совместно с операторами мобильной связи, Роскомнадзором
и другими ведомствами ведет работу в сфере нормативного регулирования, заявили в Банке России.
Основной проблемой в кейсах кражи со счетов является человеческий фактор и низкая финансовая грамотность рядовых пользователей, полагает гендиректор финтех платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. Если не повышать эту грамотность, то любые барьеры для мошенников будут малоэффективными, отмечает она.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в России участились случаи мошенничества со стороны псевдосиловиков.