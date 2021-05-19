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В пандемию выросло число краж с банковских счетов россиян

Лера Букина
2 часа назад
За год пандемии число хищений с банковских счетов россиян увеличилось почти на треть, до 42 тысяч. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.
Число краж со счетов граждан выросло в пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как выяснилось, наибольшее число таких преступлений наблюдается в Удмуртии, Вологодской области и Карелии.
Также указывается, что практически 70% всех мошенничеств совершены посредством информационных технологий (ИТ).
В топ-50 банков заявили, что пока не фиксируется тенденция роста числа атак.
Для борьбы с телефонным мошенничеством ЦБ совместно с операторами мобильной связи, Роскомнадзором и другими ведомствами ведет работу в сфере нормативного регулирования, заявили в Банке России.
Основной проблемой в кейсах кражи со счетов является человеческий фактор и низкая финансовая грамотность рядовых пользователей, полагает гендиректор финтех платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. Если не повышать эту грамотность, то любые барьеры для мошенников будут малоэффективными, отмечает она.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России участились случаи мошенничества со стороны псевдосиловиков.
Личный счет,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,Сбербанк России,Центральный банк России,газета "Известия",
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