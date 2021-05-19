Число краж со счетов граждан выросло в пандемию

За год пандемии число хищений с банковских счетов россиян увеличилось почти на треть, до 42 тысяч. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры

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Как выяснилось, наибольшее число таких преступлений наблюдается в Удмуртии, Вологодской области и Карелии.

Также указывается, что практически 70% всех мошенничеств совершены посредством информационных технологий (ИТ).

В топ-50 банков заявили, что пока не фиксируется тенденция роста числа атак.

Для борьбы с телефонным мошенничеством ЦБ совместно с операторами мобильной связи, Роскомнадзором и другими ведомствами ведет работу в сфере нормативного регулирования, заявили в Банке России.

Основной проблемой в кейсах кражи со счетов является человеческий фактор и низкая финансовая грамотность рядовых пользователей, полагает гендиректор финтех платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. Если не повышать эту грамотность, то любые барьеры для мошенников будут малоэффективными, отмечает она.