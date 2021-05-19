Стартапы дня: зарабатываем на искусственном мясе и онлайн обучении

Кризис из-за коронавируса, падение ставок на банковские вклады и страх потерять свои сбережения вынудили многих россиян присмотреться к инвестиционным инструментам, в том числе вложениям в ценные бумаги. «Рамблер» подготовил обзор старптапов, которые могли бы стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Опытные инвесторы советуют не гнаться за краткосрочной выгодой, внимательно оценивать риски, делать вложения без эмоций и анализировать стоимость акций.

«Цена акций в данный момент — это отражение будущего компании. Та цена, по которой продается компания, это ожидания инвесторов насчет ее будущего. Например, как она будет развиваться, зарабатывать, платить дивиденды. Если эти ожидания подкрепляются хорошим отчетом, новостями и планами, то акции растут. Если наоборот — падают», - отмечает инвестор-практик, автор Telegram-канала об инвестициях «Лимон на чай».

По его словам, главное при инвестировании не количество сделок, а их качество, и готовность ждать подходящего момента для покупок и продажи акций. На фоне пандемии коронавируса эксперт советует присмотреться к тем направлениям, которые стали особенно популярны за последний год: онлайн торговля и развлечения, производство и продажа еды, телекоммуникационные и IT-компании.

«Задача инвестора — правильно балансировать. Логично покупать акции, которые выигрывают от роста экономики», - советует он.

Стартапы за которыми стоит следить:

Greenwise

Продукты питания и их производители всегда были в тренде. Однако последнее время на передний план выходит не только качество питания, но и его экологичность и дешевизна.

Все более популярными становятся искусственное мясо и молоко. По данным исследования Farm Animal Investment Risk & Return (Fairr), которое опубликовало издание Bloomberg, в 2020 году стартапы, работающие над растительным мясом и альтернативным молоком, привлекли $1,1 млрд инвестиций, что в два раза больше, чем годом ранее.

В России активно развивается старптап Greenwise. Он был основан в 2019 году для производства искусственного мяса из сои. Уже в 2020 его продукция Greenwise стала поступать на прилавки таких крупных сетей как «Перекресток», «Азбука Вкуса», «Пятерочка» и «Ашан» . Растительное мясо от компании также продается в Эстонии, Латвии и Венгрии, отмечает Telegram-канал «Стартапная | Инновации и бизнес».

Atomo

Новое направление в пищевой индустрии поддерживает и американская компания Atomo, сделавшая «кофе без кофе». С 2019 года стартап привлек почти 12 миллионов долларов. Компания создала аналог кофе из шелухи семян подсолнечника и семян арбуза и уже в этом году Atomo планирует продавать свою продукцию в банках «колд брю», а в будущем расширить ассортимент, отмечает канал.

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