Россияне скупают кондиционеры и вентиляторы

Граждане России в мае в преддверии аномальной жары стали чаще приобретать климатическую технику — вентиляторы, кондиционеры и другие товары, которые помогают пережить зной. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на интернет-ритейлеров.

Фото: ТАСС ТАСС

Аномальная жара затронула Центральную Россию в начале недели. В Москве рекордная для 18 мая температура составила 30,7 градуса, побив предыдущий рекорд на 1,6 градуса.

Спрос на вентиляторы и кондиционеры за май вырос в 1,5 и 2 раза соответственно в сравнении с 2020 годом, узнали аналитики «AliExpress Россия».

С 10 по 16 мая штучные продажи напольных вентиляторов увеличились почти в три раза по отношению к началу месяца, указал российский маркетплейс Ozon.

В пресс-службе Wildberries заявили, что в период с 10-16 мая 2021 года был зафиксирован рост спроса больше чем в два раза по отношению к 2020 году.