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Должников по алиментам предложили занести в реестр

Лера Букина
22 минуты назад
Неплательщиков алиментов в России хотят обязать сдавать декларации о доходах и об используемом имуществе. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко в Совете Федерации, передает РБК.
Должников по алиментам предложили занести в реестр
Фото: ТАССТАСС
Так, предложено создать единый реестр неплательщиков алиментов, при попадании в который будут накладываться дополнительные обязательства.
«Мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты, и ввести для них определенные ограничения», — подчеркнул Чуйченко.
Детали будут обсуждаться с сенаторами.
Сразу после попадания в реестр и затем каждый год должники должны будут сдавать приставу декларацию о доходах и находящемся в пользовании имуществе.
Кроме того, предложено обязать должников предоставлять судебному приставу, ведущему его исполнительное производство, информацию о долгах по алиментам и о планируемых поездках.
В начале 2020 года суммарный объем такой задолженности в России достиг 152 млрд рублей, что являлось рекордом. По отношению к 2019 году сумма выросла на 13%. А за семь лет объем неплатежей вырос в семь раз.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Чуйченко заявил о необходимости ввести уголовную и административную ответственность для граждан, имеющих долги по алиментам.
Личный счет,Константин Чуйченко,Минюст РФ,Совет Федерации,
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