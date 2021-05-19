Должников по алиментам предложили занести в реестр

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Так, предложено создать единый реестр неплательщиков алиментов, при попадании в который будут накладываться дополнительные обязательства.

«Мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты, и ввести для них определенные ограничения», — подчеркнул Чуйченко.

Детали будут обсуждаться с сенаторами.

Сразу после попадания в реестр и затем каждый год должники должны будут сдавать приставу декларацию о доходах и находящемся в пользовании имуществе.

Кроме того, предложено обязать должников предоставлять судебному приставу, ведущему его исполнительное производство, информацию о долгах по алиментам и о планируемых поездках.

В начале 2020 года суммарный объем такой задолженности в России достиг 152 млрд рублей, что являлось рекордом. По отношению к 2019 году сумма выросла на 13%. А за семь лет объем неплатежей вырос в семь раз.