Кредитные возможности россиян оценит рейтинг

Единая шкала кредитного рейтинга граждан должна в скором времени появиться в России. Кредитный риск заёмщика будет оцениваться в диапазоне от 1 до 999 — чем выше рейтинг, тем ниже риск. Такие требование разработал Центробанк

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Требования к методике вычисления и составу раскрываемой информации об индивидуальных рейтингах вступают в силу 1 января 2022 года для квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), для остальных БКИ — с 1 января 2024 года, — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ рассчитывают, что единый подход к расчёту возможностей заёмщиков повысит их финансовую грамотность. Рейтинг должен быть доступен гражданину вместе с кредитным отчётом дважды в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату.