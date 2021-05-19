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Компенсация потерь: Названы причины резкого скачка цен

Алиса Селезнёва
1 час назад
Резкий рост цен на продукты и товары во многом обусловлен пандемией коронавируса и нарушением «ритмичной работы» мировой экономики. Об этом «Комсомольской правде» заявил экономист Денис Ракша.
Компенсация потерь: Названы причины резкого скачка цен
Фото: ТАССТАСС
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о возможном подорожании индийского чая из-за распространения коронавируса на чайных плантациях в штате Ассам и сильной засухи. При этом индекс мировых цен на продовольствие, рассчитываемый ООН, в апреле уже достиг максимума за семь лет.
Президент России еще в прошлом году обратил внимание на рост цен на продукты на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации цен на масло и сахара. 30 марта стало известно, что соглашение по сахару продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября.
По словам экономиста, есть несколько причин роста стоимости различных товаров, но все они так или иначе связаны с пандемией.
«Из-за пандемии нарушена ритмичность работы всей мировой экономики. Производители не могут нормально планировать выпуск продукции, как раньше», - пояснил Денис Ракша.
Он привел в качестве примера производителя микросхем, который решил сократить объемы выпуска, думая, что в пандемию упадет спрос на машины.
«А потом выясняется, что спрос на машины упал не так сильно и рынку не хватает микросхем. Производство автомобилей встает, все несут убытки или теряют прибыль. И чтобы компенсировать свои потери, начинают поднимать цены», - заявил он.
Также причинами роста цен Ракша назвал большое количество свободных денег в экономике, которые инвесторы сейчас предпочитают вкладывать в сырье, например в металлы. Рост спроса ведет к увеличению цен на сырье, а также на то, что из него производят.
По мнению эксперта, инфляцию в России разогнало и то, что люди стали активно тратить накопления из-за закрытия Турции и стабилизации курса евро и доллара. Однако в ближайшие месяцы, по его словам, можно ожидать, что рост цен замедлится.
Личный счет,Минсельхоз,Минпромторг,ООН,Комсомольская правда,
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