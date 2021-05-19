Компенсация потерь: Названы причины резкого скачка цен

Резкий рост цен на продукты и товары во многом обусловлен пандемией коронавируса и нарушением «ритмичной работы» мировой экономики. Об этом «Комсомольской правде» заявил экономист Денис Ракша.

Фото: ТАСС ТАСС

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о возможном подорожании индийского чая из-за распространения коронавируса на чайных плантациях в штате Ассам и сильной засухи. При этом индекс мировых цен на продовольствие, рассчитываемый ООН , в апреле уже достиг максимума за семь лет.

Президент России еще в прошлом году обратил внимание на рост цен на продукты на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. Минпромторг Минсельхоз , крупнейшие российские ритейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации цен на масло и сахара. 30 марта стало известно, что соглашение по сахару продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября.

По словам экономиста, есть несколько причин роста стоимости различных товаров, но все они так или иначе связаны с пандемией.

«Из-за пандемии нарушена ритмичность работы всей мировой экономики. Производители не могут нормально планировать выпуск продукции, как раньше», - пояснил Денис Ракша.

Он привел в качестве примера производителя микросхем, который решил сократить объемы выпуска, думая, что в пандемию упадет спрос на машины.

«А потом выясняется, что спрос на машины упал не так сильно и рынку не хватает микросхем. Производство автомобилей встает, все несут убытки или теряют прибыль. И чтобы компенсировать свои потери, начинают поднимать цены», - заявил он.

Также причинами роста цен Ракша назвал большое количество свободных денег в экономике, которые инвесторы сейчас предпочитают вкладывать в сырье, например в металлы. Рост спроса ведет к увеличению цен на сырье, а также на то, что из него производят.