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Названы сроки начала выплат увеличенных больничных родителям

Деловая газета "Взгляд"
34 минуты назад
Родители с 1 сентября смогут получать больничные в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до 7 лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.
100% от заработка получат родители болеющих детей с сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до 7 лет включительно, начнется с 1 сентября», – цитирует сообщение ТАСС.
Министра труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Личный счет,Антон Котяков,Владимир Путин,Минтруд,ИТАР-ТАСС,
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