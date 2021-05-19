100% от заработка получат родители болеющих детей с сентября

Напомним, президент России Владимир Путин
в ходе своего послания Федеральному Собранию уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить
единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены
выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться
до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.