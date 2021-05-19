Как наследникам получить пенсию умершего: комментарий ПФР

Накопительную часть пенсии россиян могут получить их наследники, напоминает «Ура.ру».

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Граждане могут определить правопреемников заранее, обратившись с заявлением в Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд, где формируются накопления.

Если наследник не назначен, накопления в первую очередь перейдут к детям (как родным, так и усыновленным), вторыми в очереди наследования идут супруги и родители, а затем – братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Чтобы получить накопления, наследники должны обратиться за ними не позднее чем через шесть месяцев после смерти родственника.

Накопительная часть пенсии формируется у граждан, которые родились в 1967 году и позже. Также она может быть у мужчин 1953 -1966 и женщин 1957—1966 годов рождения, за которых работодатель уплачивал страховые взносы на накопительную пенсию в 2002—2004 годах.

Граждане имеют право забрать накопления из фондов по достижению возраста 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.