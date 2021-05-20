Найдены самые дешевые билеты в Сочи

Перелёт из Москвы в Сочи может обойтись россиянам в 3,5 тыс. рублей. Такие данные следуют из агрегатора по покупке билетов Aviasales.

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Уточняется, что рейс выполняют компании Smartavia и Royal Flight с вылетами 24 мая и 4 июня. Время вылета из Москвы назначено на 16:00, из Сочи - 10:35.

Средний билет в эти дни стоит около 7 тыс. рублей. Таким образом, туристы сэкономят около половины стоимости билета.

Ранее «Рамблер» писал, что в Сочи могут ограничить движение автомобилей для приезжих. Это связано с тем, что город не справляется с наплывом туристов.