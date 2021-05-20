Льготы на импорт электромобилей отменят с 2022 года

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза. Документ подразумевает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант».

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В четверг, 20 мая, должно завершиться общественное обсуждение проекта. Однако, как указали в торговом блоке ЕЭК, предложений стран—членов союза о продлении действия ставки в размере 0% в комиссию не поступало.

Как отмечается, с 2022 года в ЕАЭС должна применяться Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), которая основана на 7-м издании Гармонизированной системы описания и кодирования товаров ВТО и ТН ВЭД СНГ.

Однако ставки ввозных пошлин в нем устанавливают «на действующем уровне и учитывают ранее принятые акты».

Нулевую ставку ввели по инициативе Белоруссии, указали в Минпромторге . Там отметили, что ее применение является временным, потому в проекте новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС указана ставка в 15%, которая действовала ранее.

Нулевая ставка пошлин на электромобили нужна для развития данного рынка в России, указывают в Nissan. В связи с тем, что ее действие является краткосрочным, автопроизводители еще не успели адаптировать свои планы по запуску продаж. В Nissan прогнозируют стагнацию рынка электромобилей при одобрении новых ставок.

На фоне возвращения барьера в 15% ожидается резкое снижение рынка в 2022 году, полагает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.