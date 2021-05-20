Заработок курьера в среднем по стране составил 400 рублей в час, то есть при работе 165 часов в месяц, его доход оказался равен 65,8 тысячам рублей. Как следует из исследования Центра стратегических разработок, во всех городах, кроме Москвы, доход курьеров превысил среднюю зарплату в регионе, причём в некоторых из них — вдвое, сообщает РБК.

В Москве средний заработок курьера составил 55,6 тысячи рублей в месяц при средней зарплате в 87,1 тысячи рублей. Зато в остальных регионах работать курьером оказалось гораздо выгоднее, чем на заводе или в офисе, — говорится в исследовании.

Заработок курьеров рассчитывался из расчёта в 165 часов в месяц, а среднемесячная зарплата в регионах после вычета налогов — по данным Росстата

Оказалось, что, например, в Саратове зарплата курьера составила около 80 тысяч рублей при средней по региону в 29 тысяч рублей, в Казани курьеры получают в среднем 85 тысяч рублей в месяц, а прочие горожане в среднем — 34 тысячи рублей. В Ростове-на-Дону соотношение составило 70 тысяч против 31 тысячи рублей.

При этом эксперты отмечают, что график работы курьеров неоднороден: четверть курьеров работают до 20 часов в неделю, примерно столько же — 45 часов и более. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов.

Ранее сообщалось, что во время пандемии коронавируса наиболее востребованным в России стал труд так называемых синих воротничков: грузчиков, фасовщиков и курьеров. Зарплаты линейного персонала за это время выросли на 25–35% в зависимости от специальности.