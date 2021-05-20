Завтрак инвестора: трансформация в «Русале», крушение биткоина

«Русал» выделит «грязные» заводы в отдельную компанию

Акции крупнейшей криптобиржи упали вслед за биткоином

Стоимость акций Coinbase в начале торгов на NASDAQ 19 мая упала 12,97%, ценные бумаги можно было купить за рекордные 208 долларов. Также обвал биткоина сказался на акциях Microstrategy (падение на 11%), Square (на 4%) и Tesla (на 4,1%).