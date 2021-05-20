Завтрак инвестора: трансформация в «Русале», крушение биткоина

«Русал» выделит «грязные» заводы в отдельную компанию
Крупнейший российский производитель алюминия «Русал»
намерен выделить производство с высоким углеродным следом в отдельную структуру, а также сменить название. Об этом говорится
в сообщении на сайте компании.
«Русал сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания – на развитии внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста. ( ) Логичным продолжением этих изменений является предложение менеджмента о смене названия компании с Русал на AL+», - подчеркивается в сообщении.
Акции крупнейшей криптобиржи упали вслед за биткоином
На фоне обвала курса биткоина до 30 тысяч долларов упали в цене и акции связанных с ним компаний, в том числе крупнейшей криптобиржи Coinbase. Об этом пишет
РБК.
Стоимость акций Coinbase в начале торгов на NASDAQ 19 мая упала 12,97%, ценные бумаги можно было купить за рекордные 208 долларов. Также обвал биткоина сказался на акциях Microstrategy (падение на 11%), Square (на 4%) и Tesla (на 4,1%).
В России выросла деловая активность МСП
Деловая активность малого и среднего предпринимательства (МСП) в Росси показала рост три месяца подряд. Об этом со ссылкой на данные исследования Промсвязьбанка
(ПСБ), «Опоры России» и агентства Magram Market Research пишет
ТАСС.
Согласно исследованию, в феврале деловая активность была на уровне 51,6 пункта, в марте выросла до 52,2 пункта, в апреле составила 52,6 пункта. У 17% опрошенных предпринимателей выросла выручка, что на 5% больше, чем месяцем ранее.
«В апреле мы зафиксировали хорошую динамику компоненты продаж, на 5% превышающую показатели прошлого месяца, и это достаточно весомые данные, свидетельствующие о выходе из кризиса», - пояснил вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.
AMD объявила об обратном выкупе акций на 4 млрд долларов
Совет директоров американкой компании AMD на фоне высоких финансовых результатов принял решение провести обратный выкуп акций на 4 миллиарда долларов и начать возвращать капитал акционерам. Об этом говорится на сайте
компании.
«Это решение отражает нашу уверенность в бизнесе AMD и успешное следование стратегии роста. Сильные финансовые результаты и растущие объемы денежных средств позволяют инвестировать в бизнес и начать возвращать капитал акционерам», — заявила генеральный директор AMD Лиза Су.