Лучше пешком: в Крыму взлетели цены на аренду авто

В Крыму компании по прокату автомобилей перед летом резко подняли цены на свои услуги. Вместе с тем этот факт не отпугивает приезжающих на полуостров туристов-автолюбителей - большинство машин разобрали по предзаказам.

Так, компания "Донкар" в январе-марте предлагала арендовать новый автомобиль Hyundai Solaris с автоматической коробкой передач за 2 тыс. рублей в сутки при условии, что клиет будет пользоваться им 1-2 дня. При этом с конца апреля по середину июня сумма аренды этого автомобиля составляет 4,6 тыс. рублей в сутки. Согласно данным на сайте компании, с середины июня по конец сентября аренда обойдётся еще немного дороже - 4,7 тыс рублей в сутки.

У компании «Крым Автопрокат» можно арендовать седан Toyota Camry в мае на сутки за 5,2 тыс. рублей, тогда как, например, в ноябре сутки аренды этого авто обойдутся в 3,6 тыс. рублей.

На фоне крымских цен аренды авто выделяется стоимость аренды машины в Европе. Так, на сайте Kayak седан эконом-класса можно взять в аренду за $6 в сутки (около 441 руб.).

Стоит отметить, что скачок цен не отпугнул отдыхающих в Крыму россиян. При попытке забронировать машину, к примеру, в компании "Донкар" на летние даты, а в качестве места выдачи указать аэропорт в Симферополе, - на сайте компании приводятся данные, согласно которым на большинство предлагаемых авто уже наложена бронь.

Крым в 2021 году будет востребован, несмотря на открытие Турции и других европейских стран для российских туристов. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк.

- Прошлый год показал, что очень много людей впервые побывали в Крыму, и мы их абсолютно не разочаровали. В этом году, я думаю, количество людей у нас тоже будет немалое, - отметил Алексей Черняк. По его прогнозу, Крым посетит более восьми миллионов туристов, но при условии, что эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится.

Алексей Черняк также отметил, что сейчас наблюдается достаточно высокий уровень бронирования на июнь. Некоторые отельеры при этом подтверждают, что выкуплено уже до 70 процентов номеров.

Ранее глава министерства курортов и туризма РК Вадим Волченко заявил, что с начала года туристический поток на полуостров ежемесячно растет 10-15 процентов.

В прошлом году Крым посетили 6,3 миллиона туристов. Но курортный сезон из-за пандемии начался позже обычного - 1 июля.

Туристическая инфраструктура Крыма справится с наплывом туристов, который ожидается рекордным в курортном сезоне 2021 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов

Ранее представители отрасли сообщали, что высокий сезон в Крыму начнется уже в начале мая. По итогам года, как ожидается, Крым примет рекордное число туристов. Небывалым, более 6 млн человек, прогнозируется и пассажиропоток аэропорта Симферополя.

Рамблер

"Справится, 100%, - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о готовности инфраструктуры к туристическому сезону. - Никаких сомнений нет. С напряжением, на грани, но справимся".

Ранее представители турбизнеса и власти сообщали, что практически полностью забронированы некоторые отели, в том числе на летний период, даже на октябрь загрузка уже составляет 30%. При этом в регионе уже ощущается нехватка отелей высоких категорий. Ситуация в 2021 году осложняется тем, что в некоторых районах, в том числе курортных Ялте и Алуште, вода подается по графику - из-за засухи последних лет обмелели водохранилища.

Россияне поспорили в сети о стоимости проживания в некоторых отелях Крыма в предстоящем курортном сезоне и назвали цены «космическими». На это обратили внимание эксперты портала TourDom.

Так, аналитики выяснили, что десятидневное размещение в одной из трехзвездочных гостиниц в Ялте в августе обойдется семье из четырех человек в 300 тысяч рублей. При этом за проживание в отеле категории четыре звезды с аналогичными условиями отдыхающим придется отдать 555 тысяч рублей, а в одном из пятизвездочных объектов стоимость размещения на 10 дней достигает 770 тысяч рублей.

У некоторых экспертов, которые начали активно обсуждать целесообразность цен в группе «Трэвел Президиум» в Facebook, такие предложения вызвали возмущение. Один из комментаторов отметил, что путешественники, один раз отдохнувшие в Крыму за большие деньги, не захотят туда возвращаться.

«Так уже было в первые годы. Турист столкнулся с низким уровнем обслуживания, а порой и отсутствием элементарного сервиса при высокой стоимости», — пояснил он.

Гендиректор группы компаний «Золотая коллекция» Алексей Романов согласился с этим и назвал такие тарифы на проживание «космическими». При этом представитель абхазского турбизнеса Мона Гумба также удивилась ценам на отдых на полуострове и пригласила путешественников из России в Абхазию.

Тем не менее некоторые участники обсуждения считают, что даже на такие предложения всегда найдутся клиенты. «Многие поедут. И даже заплатят втридорога», — отметила генеральный директор туроператора Discovery Russia в России Ирина Характерова, добавив, что спрос формирует предложение.

В то же время директор Центра территориального маркетинга Константин Гаранин уверен, что курорт нужно заведомо развивать как дорогой и элитный. «Другой вопрос, что это требует соответствующего проектирования, строительства, развития», — поделился он своей точкой зрения.