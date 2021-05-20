В чужом кармане: сколько зарабатывает журналист

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - Анна, которая сумела еще до окончания журфака поработать корреспондентом, пройти стажировку на сайте федерального канала и начать сотрудничать с рядом изданий.

«Никаких предпосылок стать журналистом у меня не было, училась в школе с уклоном в точные науки, но очень много читала, и уже к окончанию 11 класса понимала, что мое призвание где-то тут, среди букв. В итоге приняла решение сдавать ЕГЭ по литературе и поступать туда, куда хватит полученных баллов», - рассказала она.

В итоге оказалось, что в топовые вузы страны Анна по баллам не попадает, и девушка решила пойти в региональный вуз на факультет журналистики. Проучившись два года, она поняла, что для того, чтобы состояться в профессии, ей недостаточно вуза и нужна практика.

«Я писала редакторам в СМИ, которые меня заинтересовали, договаривалась о личной встрече, на которой объясняла, что хотела бы у них работать. Все стажировки были бесплатными. Я говорила о деньгах, но редакторы считали, что мой уровень не дотягивает до гонораров», - рассказала она.

В итоге, получив определенный опыт, Анна смогла попасть на удаленную стажировку в один из федеральных телеканалов, где начала писать новости для сайта за 35 тысяч рублей в месяц. Однако на работу в итоге ее не позвали.

Затем девушка устроилась работать корреспондентом в одно из региональных изданий, где ее зарплата составляла 30 тысяч в месяц. Сейчас Анна работает удаленно, плюс пишет тексты на фрилансе. В итоге в месяц у нее выходит от 50 до 60 тысяч рублей.

В работе журналистом девушка ценит возможность познакомиться с разными людьми, а также помочь им.

«Недавно я узнала, что сироте, о которой я писала, спустя полгода после выхода новости дали положенную по закону квартиру», - рассказала она.

При этом, по словам Анны, было много ситуаций, когда она сталкивалась с агрессией в свой адрес, обвинениями в продажности и нежеланием сотрудничать.

Примерные траты Анны (в месяц):

Аренда квартиры – 15 000 рублей

На продукты — около 15 000 рублей

Репетиторы – около 7 000 рублей

На одежду и бытовые мелочи - до 5 000 рублей