Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Крупные и контрастные: какими будут новые деньги в России

Вероника Полынина
9 минут назад
В России в обращение выйдут новые банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, сообщает «Российская газета».
Крупные и контрастные: какими будут новые деньги в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. По словам зампреда Банка России Михаила Алексеева, банкнота будет более современной как по внешнему виду, так и по защитным признакам.
На новых сторублевых купюрах появятся крупные контрастные цифры, надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми и удобное для проверки расположение защитных признаков.
Цветовая гамма у банкнот разных номиналов сохранится разная. Нынешнее соответствие цветов и номиналов сохранится, при этом оттенки банкнот изменятся.
«Городская» тематика купюр в новом изложении будет дополнена «региональной». В одном номинале будет представлен один федеральный округ: на лицевой стороне – столица округа, на оборотной – любой объект, расположенный на территории округа.
Этот подход уже реализован на купюре номиналом 2000 рублей. На ее лицевой стороне - символы Владивостока, а на другой - космодром Восточный.
Банк России решил вернуться к выпуску 10-рублевых банкнот, так как бумажные деньги, в отличие от монет, не оседают в копилках и возвращаются в оборот.
Ранее «Рамблер» писал, что Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы, чтобы стимулировать возврат мелочи в финансовые организации. В 2020 году Банк России выпустил в обращение свыше 1,3 млрд монет, на их изготовление было потрачено 3,8 млрд рублей. Из этого числа в обиходе осталось лишь 46% железных денег.
Личный счет,Центральный банк России,"Российская газета",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители