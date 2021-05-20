Крупные и контрастные: какими будут новые деньги в России

В России в обращение выйдут новые банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, сообщает «Российская газета»
.
Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России
. По словам зампреда Банка России Михаила Алексеева, банкнота будет более современной как по внешнему виду, так и по защитным признакам.
На новых сторублевых купюрах появятся крупные контрастные цифры, надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми и удобное для проверки расположение защитных признаков.
Цветовая гамма у банкнот разных номиналов сохранится разная. Нынешнее соответствие цветов и номиналов сохранится, при этом оттенки банкнот изменятся.
«Городская» тематика купюр в новом изложении будет дополнена «региональной». В одном номинале будет представлен один федеральный округ: на лицевой стороне – столица округа, на оборотной – любой объект, расположенный на территории округа.
Этот подход уже реализован на купюре номиналом 2000 рублей. На ее лицевой стороне - символы Владивостока, а на другой - космодром Восточный.
Банк России решил вернуться к выпуску 10-рублевых банкнот, так как бумажные деньги, в отличие от монет, не оседают в копилках и возвращаются в оборот.
Ранее «Рамблер» писал, что Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы, чтобы стимулировать возврат мелочи в финансовые организации. В 2020 году Банк России выпустил в обращение свыше 1,3 млрд монет, на их изготовление было потрачено 3,8 млрд рублей. Из этого числа в обиходе осталось лишь 46% железных денег.