Завтрак инвестора: Тесла в России, перспективы биткоина

Маск анонсировал появление Tesla в России
Американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, в том числе и рассматривает и создания в стране собственного производства. Об этом, по данным
ТАСС, заявил американский бизнесмен Илон Маск
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«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России. У нас есть фабрика в Шанхае, также мы строим в Берлине, в Техасе, в Калифорнии, и мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию», - пояснил он.
Продажи Tesla в 1 квартале 2021 года оказались существенно лучше ожиданий. Сильные результаты стабилизировали в апреле консенсус-прогноз на 2021 год, который снижался из-за опасений усиления конкуренции и дефицита полупроводников, отмечают
Telegram-канал ВТБ
Мои Инвестиции.
Стоит ли покупать биткоины?
Данные сервиса CoinDesk свидетельствуют, что курс биткоина, после масштабного падения 19 мая, связанного с заявлениями американского бизнесмена Илона Маска и запретом китайским финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, вырос
сегодня до 39,8 тыс. долларов.
Не исключено, что впереди у криптовалют новый обвал, который будет связан со снижением стимулирования государствами национальных экономик. При этом новая волна распродаж приведет к тому, что крипторынок очистится от сомнительных и шуточных проектов. Об этом на страницах
Forbes заявил руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.
«Последние полтора года создали хорошую базу для расширения криптосообщества, поэтому, скорее всего, после еще одной возможной волны распродаж рынок стабилизируется и в течение долгого времени будет находиться в рамках относительно узкого диапазона», - считает он.
Акции Virgin Galactic подскочили на 20%
Один из пионеров новой отрасли космического туризма компания Virgin Galactiс объявила, что завершила техническое обслуживание самолета-носителя VMS Eve и назначила тестовый полет космического корабля SpaceShipTwo Unity на 22 мая. На фоне этой новости стоимость акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже 20 мая выросла с $17,27 до $20,75, пишет
РБК.
По словам аналитика «Финама» Артемия Шамшукова, Virgin Galactic по соотношению потенциальной доходности к риску скорее напоминает стартап, однако уже не менее 600 человек предварительно купили билеты на борт космического корабля компании по средней цене около $250 тыс. Учитывая устойчивый спрос, инвестиции в Virgin Galactic дальновидны, но достаточно рискованны, уверен эксперт
.
Компания Ralph Lauren представила слабую отчетность
Американская компания Ralph Lauren, специализирующаяся на выпуске модной одежды, аксессуаров и парфюмерии, представила слабую отчетность, отмечает
Telegram-канал «ВТБ Мои Инвестиции».
Сопоставимые продажи составили -4%, что оказалось хуже сделанных ранее прогнозов. Слабый результат компания показала из-за Европы, где продажи упали на -45% год к году из-за локдауна, вызванного ростом заболеваемостью коронавирусом. Менеджмент ожидает рост продаж за год на +20-25%.
В ВТБ порекомендовали инвесторам переключиться с Ralph Lauren на другие перспективные американские компании.
«Лукойл» создал новую компанию для проблемных активов
Российская нефтяная компания «Лукойл»
перевела принадлежащие ей энергогенерирующие активы на юге России с высоким углеродным следом под управление новой «дочки» «ВДК-Энерго», которая была зарегистрирована в январе 2021 года. Решение компании связано с новыми экологическими требованиями инвесторов и задачами по достижению углеродной нейтральности, пишет
РБК.
При этом в ходе торгов в четверг акции компании обновили минимумы, снизившись на 2,58%, до отметки в 5711 руб. В такой ситуации сложно рассчитывать на какой-то существенный рост, предупреждает
fortrader.org.