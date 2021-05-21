Завтрак инвестора: Тесла в России, перспективы биткоина

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Сопоставимые продажи составили -4%, что оказалось хуже сделанных ранее прогнозов. Слабый результат компания показала из-за Европы, где продажи упали на -45% год к году из-за локдауна, вызванного ростом заболеваемостью коронавирусом. Менеджмент ожидает рост продаж за год на +20-25%.