В чужом кармане: Сколько зарабатывает модельер

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Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - Ирина, которая решила стать дизайнером одежды, бросив стабильную и хорошо оплачиваемую работу в офисе.

«Моя тяга к одежде идет с детства. Мама очень хорошо шила, и во время тотального дефицита, а затем сложной финансовой ситуации 1990-х, я носила оригинальные вещи», - рассказала она.

Ирина закончила вуз, десять лет отработала в офисе, а затем при поддержке мужа решила круто поменять свою жизнь, уйдя в свободное плаванье. Для того, чтобы лучше понимать конструирование одежды, девушка закончила курсы кройки и шиться, а также много занималась самообразованием.

«Придумала и отрисовала первую коллекцию одежды я очень быстро, идеей стали вещи унисекс, которые подходили для любой ситуации и были одного размера», - рассказала Ирина.

Однако затем начались проблемы, которых она не ожидала. Оказалось, что шить одежду – очень дорого, а фабрики, предлагавшие хорошие цены, не хотели связываться с маленькими объемами, срывались сроки, не выходили на связь менеджеры, затягивалось производство.

«В итоге разрабатывают одежду в Москве, а само производство находится в северной столице. Первый заказ у меня был всего на четыре предмета одежды, а вложения составили около 300 тысяч рублей», - рассказала модельер.

По словам Ирины, сложности были и с реализацией вещей, так как по себестоимости они выходят достаточно дорогими, а шоурумы еще и накручивают свой процент. В итоге ей приходилось лично ездить к клиентам, общаться с ними, формировать лояльность.

Сейчас Ирина зарабатывает около 60-100 рублей, но большая часть денег вкладывается в развитие бизнеса. Таким образом, существенную часть расходов семьи взял на себя ее муж.

Примерные траты Ирины (в месяц):

На продукты — около 20 000 рублей

На косметику – около 2 000 рублей

На бензин – в среднем 5 000 рублей