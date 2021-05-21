Россияне придумали "мошеловку" против мошенников

Общероссийский народный фронт создал «Мошеловку» для борьбы с финансовыми мошенниками, сообщает РИА Новости . С помощью нее пострадавшие смогут сообщить об инциденте, получить алгоритм действий в этой ситуации и всю необходимую информацию о преступных схемах.

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правоохранительным органам. Обрабатывать и систематизировать обращения граждан, наполнять портал информацией о выявленных случаях и новых мошеннических схемах будут волонтеры. После обработки и систематизации сигналов информацию передадут Банку России

По словам руководителя группы разработки портала «Мошеловка» Сергея Горбунова, в основе платформы лежат принципы «одного окна» и взаимопомощи.

— Люди могут через нашу платформу проверить номера, указанные в объявлениях, сайт — фейковый он или нет. Человек перед тем, как вводить свои персональные данные, может убедиться на нашем ресурсе, что этот сайт действительно принадлежит банку либо другой коммерческой организации, которая может выдать человеку кредит либо предоставить машину в лизинг, ипотеку и так далее.

— Сейчас множество приложений, которые позволяют идентифицировать мошенников. Есть какое-то принципиальное отличие?

— Здесь принцип «одного окна», плюс все-таки доверие к некоммерческой организации иногда больше, чем к ресурсам, в том числе и банковским, так как люди все-таки продолжают с каждым днем все более опасаться, что их данные утекут в Сеть. Сейчас мы дорабатываем функционал взаимодействия с вышестоящими органами, отвечающими за ту или иную категорию обращений. В ближайшее время все это будет автоматизировано. Пока это проходит через руки волонтеров, которые составляют обращения в тот или иной орган и отправляют. В ближайшее время, в том числе с помощью системы ПОС (платформа обратной связи), которая разрабатывается в Минцифры РФ, будет возможность настроить автоматическую маршрутизацию таких обращений. У нас волонтер не имеет доступа к персональным данным, в том числе обратившегося лица. Для связи с заявителем у нас функционал «слепого окна», который мы реализовали с помощью «Ростелекома». Соответственно, обратившийся или волонтер видят только номера «Ростелекома», и данные никуда не утекают.

В связи с увеличением количества случаев мошенничества на рынке появилось множество приложений, которые предупреждают пользователей о нежелательных звонках и мошеннических сайтах. Нужно ли еще одно? Комментирует эксперт по кибербезопасности Вадим Подольный.

— Появление любых историй, связанных с антифродом для компаний по информационной безопасности, для каких-то общественных историй, прежде всего пиар, и, по сути, ничем они помочь не смогут, потому что мошенники изобретают методы влияния быстрее. Если раньше звонили «банки», то сейчас уже звонят из «правоохранительных служб». Мошенник всегда быстрее, поэтому все эти «Мошеловки» — это про то, что произошло после, когда уже облапошили. Нужно повышать грамотность населения — как жить в такой среде, где 100% происходит утечка информации. Если это вопрос про утечку информации в банках, то это только сотрудничество с банками, потому что банки за это заплатят. А волонтеры — это все чушь.

— Говорится, что данные будут направляться в Центробанк и правоохранительные органы, а не в банки.

— Кто будет оплачивать работу этих специалистов? Если она не будет оплачиваться, работа качественной не будет. Это, скорее всего, история, чтобы просто пропиариться на этой теме.

— Нужна еще одна такая платформа, побегут туда люди?

— Нужно таких платформ как можно больше, потому что чем больше будет таких платформ, тем больше вероятность, что до кого-то дойдет.