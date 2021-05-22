Юрист назвал главное «правило должника»

Помнить об этом правиле важно при использовании банковских приложений. Возврат или одалживание путем перевода средств важно сопровождать текстовым сообщением. В нем может быть написано слово «долг» и дата возврата.
Текстовое сопровождение перевода в будущем может стать аналогом расписки – в случае, если долг не будет возвращен и дело дойдет до суда. Информацию о переводе с соответствующим текстом суд сможет рассмотреть в качестве доказательства. В ином случае кредитор никак не сможет доказать, что денежный перевод не был, например, подарком или расчетом за что-либо.
Если беседа о долге ведется в мессенджере, то важно сохранять переписку. В будущем она может стать доказательством отношений между должником и кредитором.
«Переписка в мессенджере может в определенном случае являться доказательством отношений сторон. Переписка может дополнительно раскрыть детали отношений сторон и условия передачи денег в долг», - отметил эксперт.
Чтобы обезопасить свои накопления, необходимо регулярно перевыпускать банковскую карту. Лучше иметь несколько карт, одну из которых использовать только для онлайн-расчетов. Об этом ранее рассказала финансовый консультант Алена Никитина. По ее словам, сберегательный счет, куда можно ежемесячно направлять часть финансов, хотя бы небольшую сумму, также является надежным способом хранить денежные средства.