Юрист назвал главное «правило должника»

Вступая в долговые отношения с частным лицом, очень важно сохранять доказательства передачи денег. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал юрист Владислав Кочергин

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Помнить об этом правиле важно при использовании банковских приложений. Возврат или одалживание путем перевода средств важно сопровождать текстовым сообщением. В нем может быть написано слово «долг» и дата возврата.

Текстовое сопровождение перевода в будущем может стать аналогом расписки – в случае, если долг не будет возвращен и дело дойдет до суда. Информацию о переводе с соответствующим текстом суд сможет рассмотреть в качестве доказательства. В ином случае кредитор никак не сможет доказать, что денежный перевод не был, например, подарком или расчетом за что-либо.

Если беседа о долге ведется в мессенджере, то важно сохранять переписку. В будущем она может стать доказательством отношений между должником и кредитором.

«Переписка в мессенджере может в определенном случае являться доказательством отношений сторон. Переписка может дополнительно раскрыть детали отношений сторон и условия передачи денег в долг», - отметил эксперт.