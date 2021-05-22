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Юрист назвал главное «правило должника»

ТК «Звезда»
39 минут назад
Вступая в долговые отношения с частным лицом, очень важно сохранять доказательства передачи денег. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал юрист Владислав Кочергин.
Юрист назвал главное «правило должника»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Помнить об этом правиле важно при использовании банковских приложений. Возврат или одалживание путем перевода средств важно сопровождать текстовым сообщением. В нем может быть написано слово «долг» и дата возврата.
Текстовое сопровождение перевода в будущем может стать аналогом расписки – в случае, если долг не будет возвращен и дело дойдет до суда. Информацию о переводе с соответствующим текстом суд сможет рассмотреть в качестве доказательства. В ином случае кредитор никак не сможет доказать, что денежный перевод не был, например, подарком или расчетом за что-либо.
Если беседа о долге ведется в мессенджере, то важно сохранять переписку. В будущем она может стать доказательством отношений между должником и кредитором.
«Переписка в мессенджере может в определенном случае являться доказательством отношений сторон. Переписка может дополнительно раскрыть детали отношений сторон и условия передачи денег в долг», - отметил эксперт.
Чтобы обезопасить свои накопления, необходимо регулярно перевыпускать банковскую карту. Лучше иметь несколько карт, одну из которых использовать только для онлайн-расчетов. Об этом ранее рассказала финансовый консультант Алена Никитина. По ее словам, сберегательный счет, куда можно ежемесячно направлять часть финансов, хотя бы небольшую сумму, также является надежным способом хранить денежные средства.
Личный счет,Алена Никитина,Владислав Кочергин,ИА Sputnik,
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