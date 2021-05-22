Стоимость красной икры в России в рознице выросла больше чем на 30% и поставила новый десятилетний рекорд. Об этом сообщает Росстат.
«В апреле 2021 года килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. рублей, что на 30% больше, чем в апреле 2020-го. Апрельские цены на лососевую икру стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года», — цитирует Росстат РБК.
Управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов отмечает, что красная икра — сезонный продукт, хранящийся восемь-десять месяцев. В апреле—мае он традиционно дорожает, так как запасы начинают кончаться.
Ранее сообщалось, что государство больше не будет сдерживать цены на сахар и подсолнечное масло. Также в России наблюдается рост цен на чай, кофе, консервы, некоторые сорта рыбы, яйца и молоко. Об этом сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».