Стоимость красной икры в России в рознице выросла больше чем на 30% и поставила новый десятилетний рекорд. Об этом сообщает Росстат.

Ранее сообщалось, что государство больше не будет сдерживать цены на сахар и подсолнечное масло. Также в России наблюдается рост цен на чай, кофе, консервы, некоторые сорта рыбы, яйца и молоко. Об этом сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».