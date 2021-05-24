Только 15 процентов россиян готовы взять кредит на отпуск, пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса "Работа.ру".

Из тех, которые выразили готовность взять кредит на эти цели, 31 процент указали сумму 50 тысяч рублей, 33% — 100 тысяч рублей.

Оформить займ на отпуск в 150 тысяч рублей могут 11%, еще 9% — на 200 тысяч.

Готовы занять у банков сумму до 250 тысяч рублей на отдых сообщили 6 процентов от этой группы, больше этой суммы — 10 процентов.