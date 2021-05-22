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В Европе стали экономить на продуктах

Аргументы Недели
1 час назад
Коронакризис серьезно изменил положение дел в продуктовом ретейле и положил начало новым тенденциям, которым постепенно начинает следовать весь мир. Так, в Европе примерно 60% потребителей либо сменили свой привычный супермаркет на более экономный вариант, либо и вовсе перешли на покупки продуктов онлайн.
В Европе стали экономить на продуктах
Фото: pixabay.compixabay.com
Первый карантин вынудил ретейлеров приспосабливаться ради сохранения бизнеса: сокращать персонал в пользу автоматизации, ориентироваться на потребителя, который стал больше экономить и, как следствие, увеличивать на прилавках количество товаров средней и ниже средней ценовой категории.
Социологи отмечают, что потребитель в Европе стал больше ориентироваться на товары, удовлетворяющие одновременно и хорошему качеству, и относительно невысокой цене. Люди стали всерьез заинтересованы в приобретении экологически чистых и здоровых продуктов. Абсолютное большинство руководителей европейских компаний-ретейлеров отмечают, что переход на более дешевые товары и внимательное отношение к ценам стало главной тенденцией рынка на ближайшие пару-тройку лет.
На этом фоне резко увеличилось количество потребителей, приобретающих полуфабрикаты. Считается, что люди просто предпочитают не тратить уменьшившееся свободное время на готовку пищи. При этом, в Европе люди планируют выделять больше средств на правильное питание и потребление местных продуктов. В России таких людей в среднем в 4 раза меньше (всего 6%).
Главным фактором развития розничной торговли сейчас является сокращение издержек и автоматизация различных процессов: от отлаживания системы поставок до внедрения «умных» тележек и замены людей-кассиров на алгоритмы. Если не следовать этому тренду, ретейлеры рисуют понести большие убытки, ведь потребители не собираются отказываться от выработанной за время пандемии привычки заказывать продукты онлайн.
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