Экономист назвал опасные для вложения валюты

В частности, эксперт советует инвесторам не покупать венесуэльский боливар, иранский риал и другие подобные валюты.

Наиболее перспективной валютой считается китайский юань. Однако и он может преподнести сюрпризы: правительство КНР хочет отойти от жесткого регулирования курса юаня, чтобы он использовался глобально, по всему миру. Поэтому курс юаня в будущем может плавать.