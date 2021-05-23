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Экономист назвал опасные для вложения валюты

Майк Габриелян
3 часа назад
Россиянам не стоит приобретать валюту государств, власти которых используют девальвацию для решения бюджетных проблем. Так считает экономист Ярослав Кабаков, передает «Прайм».
Экономист назвал опасные для вложения валюты
Фото: ТАССТАСС
В частности, эксперт советует инвесторам не покупать венесуэльский боливар, иранский риал и другие подобные валюты.
«Высокая волатильность присутствует также и в валютах некоторых развивающихся экономик. Например, турецкая лира, может преподнести неприятные сюрпризы инвестору», — сказал Кабаков.
Опасными для инвестирования валютами экономисты также считают украинскую гривну, казахстанский тенге, армянский драм и мексиканский песо. Специалист по инвестициям Анастасия Тарасова говорит, что эти рисковые валюты могут принести как большую прибыль, так и огромные убытки. Это касается почти всех африканских и латиноамериканских валют.
Наиболее перспективной валютой считается китайский юань. Однако и он может преподнести сюрпризы: правительство КНР хочет отойти от жесткого регулирования курса юаня, чтобы он использовался глобально, по всему миру. Поэтому курс юаня в будущем может плавать.
Эксперты говорят, что хорошим способом инвестирования является покупка акций или облигаций в иностранной валюте, чтобы нивелировать инфляцию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ЦБ рассказали о схемах мошенничества на рынке форекс.
Личный счет,Ярослав Кабаков,Анастасия Тарасова,Центральный банк России,
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