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Россиянам дали совет по выбору банковской карты для поездок за рубеж

Майк Габриелян
2 часа назад
Россиянам, которые решили отправиться за границу, лучше взять с собой банковскую карту, которая привязана к валюте посещаемой страны. Так можно прилично сэкономить на конвертации валют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
Россиянам дали совет по выбору банковской карты для поездок за рубеж
Фото: ТАССТАСС
«В путешествие с собой лучше всего брать карту, которую можно привязать к валюте страны. Оплата (списание) в таком случае пройдет сразу со счета в евро по курсу банка без лишних конвертаций», - сказала банковский специалист Ольга Козлова.
Если пользоваться обычной рублёвой картой, то может произойти двойная конвертация. Платёжная система переведёт местную валюту в доллары, а потом в рубли. Невыгодный курс может стать неприятным сюрпризом для россиянина.
Аналитик Алексей Коренев отметил, что перед заграничной поездкой лучше заранее перевести часть денежных средств со своего рублевого счета на валютный. Тогда сумма будет списываться в данной валюте.
Россиянам также рекомендуют пользоваться предоплаченными банковскими картами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что будет с рублем на следующей неделе.
Личный счет,Ольга Козлова,Алексей Коренев,
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