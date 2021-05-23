Закредитованность россиян достигла рекордного уровня

"Бороться с закредитованностью лучше всего, стимулируя увеличение зарплат работодателями, для чего можно предусмотреть градацию льгот и налоговых вычетов предприятиям, которые увеличивают фонд оплаты труда в расчете на одного сотрудника. Например, первая ступень льгот могла бы полагаться малым и средним предприятиям, ИП, где минимальный размер оплаты труда по ведомости составляет 2,5 МРОТ, а следующая ступень стимулов начнется с уровня зарплат в размере 5 МРОТ для более чем 80% сотрудников: государство должно с таких работодателей пылинки сдувать. Заботиться о доходах людей, мотивируя бизнес повышать сотрудникам зарплаты без существенных дополнительных издержек, а даже с инвестиционными выгодами в виде субсидий для собственного бизнеса, — более адекватный путь решения проблемы закредитованности, нежели искусственные ограничения в сфере кредитования", — уверен Пушкарёв.