Закредитованность россиян достигла рекордного уровня

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольги Беленькой, внимание ЦБ к рискам финансовой стабильности вполне обосновано. Сдерживанию этих рисков может способствовать переход ЦБ от мягкой ДКП к нейтральной (вслед за ключевой ставкой ожидается рост и ставок по кредитам), во-вторых, завершение либо ограничение программы льготной ипотеки, считает эксперт.

Однако шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв полагает, что особого эффекта меры Центробанка, направленные на сдерживание роста кредитования физлиц, всё равно не возымеют, поскольку банки всё равно в итоге выдадут кредиты всем, кому считают нужным. Как считает эксперт, лучший способ избежать кредитного пузыря — обеспечить рост доходов населения.