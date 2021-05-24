Сигареты и алкоголь могут подорожать

Кабмин подготовил механизм по сдерживанию цен на бензин в пределах инфляции, кроме того со следующего года планируют повысить акцизы на сигареты и алкоголь. Соответствующий проект закона, направленный на совершенствование законодательства в налоговой сфере, Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрит 25 мая.

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Несмотря на то, что законопроект ещё не принят, отдельные его нормы уже начали действовать. Так, с 1 мая скорректирован действующий демпфирующий механизм. Согласно ему условная цена бензина в формуле демпфера будет поэтапно снижаться до 2023 года, а после — индексироваться на 3 процента. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизтоплива, с 2022 года снизится до 3 с 5 процентов. Корректировка демпфера потребовалась из-за изменения соотношения курса рубля и цен на нефть. Механизм должен удержать розничные цены на топливо в пределах инфляции.

Изменения в Налоговый кодекс также предлагается внести в части индексации акцизных ставок до 2024 года с учётом инфляции на уровне четырёх процентов. Так, ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2022 года составит 2454 рубля за тысячу штук, в 2023 году — 2552 рубля, а в 2024-м — 2654 рубля. Акциз на крепкие спиртные напитки с объёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов в 2023 году будет равен 613 рублям за 1 литр, а в 2024 -м — 638 рублей.

Корректировка законодательства коснётся и налога на доходы физических лиц. Согласно пояснительной записке, налогоплательщикам больше не нужно подавать 3-НДФЛ декларацию «в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже имущества над соответствующими доходами».

Новые правила также продлевают сроки переноса уплаты налога на прибыль организаций для учреждений культуры за 2021 год — на март 2022 года. В числе социальных новаций Налогового кодекса — освобождение детей-инвалидов и их законных представителей от уплаты госпошлины при обращении в суд, а также за совершение нотариальных действий.

Также, в связи с отменой единого налога на вмененный доход с 2021 года, законопроектом определяются случаи возникновения обязанности по восстановлению и уплате страховых взносов у участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов.