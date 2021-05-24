Завтрак инвестора: ажиотаж на питерской бирже, взлет нефти

Эксперты рассказали о последствиях сделки AT&T и Discovery

Новая платформа объединит медиаактивы AT&T — WarnerMedia — и контент Discovery. При этом акционеры AT&T получат 71%, а Discovery - 29%. Эксперты отмечают, что вряд ли объединенные стриминговые сервисы будут приносить прибыль в ближайшие несколько лет, так как планируемое компаниями увеличение числа подписчиков повлечет за собой серьезные вложения. По мнению аналитиков, выход в прибыль ожидается к 2025 году, инвесторы также начнут получать выгоду не сразу.