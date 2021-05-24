Завтрак инвестора: ажиотаж на питерской бирже, взлет нефти

Эксперты рассказали о последствиях сделки AT&T и Discovery
Создание совместного стримингового сервиса AT&T
и Discovery, о котором было объявлено 17 мая, говорит о том, что компании намерены соперничать на этом рынке с такими гигантами как Netflix
и Walt Disney
. Чего ждать акционерам от сделки, разбирались эксперты, опрошенные
РБК.
Новая платформа объединит медиаактивы AT&T — WarnerMedia — и контент Discovery. При этом акционеры AT&T получат 71%, а Discovery - 29%. Эксперты отмечают, что вряд ли объединенные стриминговые сервисы будут приносить прибыль в ближайшие несколько лет, так как планируемое компаниями увеличение числа подписчиков повлечет за собой серьезные вложения. По мнению аналитиков, выход в прибыль ожидается к 2025 году, инвесторы также начнут получать выгоду не сразу.
Акции NVIDIA выросли в цене
После объявления 21 мая компанией NVIDIA о проведении «дробления» (сплита) своих акций в соотношении 4:1, ее ценные бумаги пошли в рост и в тот день поднялись на 4,17%. Сплит означает, что акционеры получат дополнительно по три акции на одну имеющуюся. При этом стоимость одной акции NVIDIA упадет до $150, пишет
РБК.
По данным издания
, аналитик KeyBanc Джон Вин верит в успех компании, считая, что она лучшая в области центров обработки данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он повысил целевую цену NVIDIA до $700. Однако данные мультипликаторов говорят о текущей переоцененности акций NVIDIA, поэтому, чтобы соответствовать этим значениям, компания должна показать значительный рост прибыли.
Нефть подорожала
По данным лондонской биржи, сегодня утром в ходе торгов стоимость июльских фьючерсов нефти Brent выросла на 0,63%, до $66,86 за баррель. Нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже также поднялась в цене на 0,64%, до $63,99 за баррель, пишет
«Газета.ру».
Аналитики инвестиционной платформы «ВТБ
Мои Инвестиции» советуют
обратить внимание на бонды нефтегазовых компаний на фоне роста стоимости нефти и падения цен на металлы на мировых рынка. Эксперты считают, что в текущих условиях стоит отдать предпочтение облигациям нефтегазовых компаний — Ecopetrol-30 и Murphy Oil-27 и PEMEX-25, которые могут быть более устойчивы на снижении сырьевых рынков.
Курс доллара упал до 73,622 рубля
В начале торгов Московской биржи
рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии опустился на 0,11 копейки, до 73,622 рубля. Евро упал на 0,7 копейки, до 89,647 рубля, пишет
ТАСС.
Эксперты посоветовали россиянам не вкладываться в валюту стран, власти которых используют девальвацию для решения бюджетных проблем. По мнению экономиста Ярослава Кабакова, которое приводит
«Прайм», опасными для инвестирования могут быть венесуэльский боливар, иранский риал и турецкая лира. Хорошие перспективы при этом у китайского юаня. Однако и он может преподнести сюрпризы, так как правительство КНР хочет отойти от жесткого регулирования курса.
Торги акциями Virgin Galactic приостановлены из-за ажиотажа
Сегодня Санкт-Петербургская биржа
была вынуждена на 30 минут приостановить торги акциями Virgin Galactic «в связи с изменением на 20% в течение 10 минут подряд», пишет
РБК.
Ажиотажный спрос на акции одного из пионеров новой отрасли космического туризма компании Virgin Galactiс вызваны успешным испытательным запуском корабля SpaceShipTwo, проведенным 22 мая.
21 мая акции Virgin Galactic стоили $21,07, а уже утром 24 мая подорожали на 32,89%, до $28. Эксперты отмечают, что вложения в Virgin Galactic достаточно рискованны, но, учитывая устойчивый спрос, дальновидны.