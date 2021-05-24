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Денег нет: закредитованность россиян в МФО бьет рекорды

Лера Букина
1 час назад
Объем выданных в микрофинансовых организациях займов в апреле 2021 года увеличился почти вдвое в сравнении с аналогичным месяцем 2020 года, до 18,3 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Денег нет: закредитованность россиян в МФО бьет рекорды
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, средний размер кредита за тот же период вырос на 8,6%.
Динамика обусловлена резким замедлением выдач ссуд в банках и микрофинансовых организациях из-за пандемии в 2020 году, заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.
МФО подтвердили рост показателей.
В марте-апреле в ГК Eqvanta зафиксировали рост спроса на кредиты выше обычной сезонности. Как отмечается, объем выдач займов в апреле был на треть больше, чем в тот же период 2020 года. Это, по мнению генерального директора организации Андрея Клейменова, обусловлено ростом цен на продукты питания, одежду, обувь и прочее. Среди других факторов он назвал ограничения на работу офисов МФО в 2020 году и введение максимально строгих условий одобрения в связи с пандемией.
Повышенный спрос населения на кредиты связан с эффектом отложенного спроса после пандемии и открытием границ, считает директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева.
Из-за коронавируса в 2020 году прирост по рынку микрофинансирования был существенно ниже, чем раньше, заявили в Центробанке. Там отметили, что показатель опустился с 27,9 до 9,8%, а суммарный объем составил 188,2 млрд рублей.
В настоящее время спрос на микрозаймы стабильно высокий из-за снижения реальных располагаемых доходов населения при одновременном скачке инфляции и безработицы, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что микрофинансовым организациям предрекли проблемы из-за ужесточения правил ипотечного кредитования.
Личный счет,Алексей Волков,Центральный банк России,газета "Известия",
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