Денег нет: закредитованность россиян в МФО бьет рекорды

Объем выданных в микрофинансовых организациях займов в апреле 2021 года увеличился почти вдвое в сравнении с аналогичным месяцем 2020 года, до 18,3 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Как отмечается, средний размер кредита за тот же период вырос на 8,6%.
Динамика обусловлена резким замедлением выдач ссуд в банках и микрофинансовых организациях из-за пандемии в 2020 году, заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков
.
МФО подтвердили рост показателей.
В марте-апреле в ГК Eqvanta зафиксировали рост спроса на кредиты выше обычной сезонности. Как отмечается, объем выдач займов в апреле был на треть больше, чем в тот же период 2020 года. Это, по мнению генерального директора организации Андрея Клейменова, обусловлено ростом цен на продукты питания, одежду, обувь и прочее. Среди других факторов он назвал ограничения на работу офисов МФО в 2020 году и введение максимально строгих условий одобрения в связи с пандемией.
Повышенный спрос населения на кредиты связан с эффектом отложенного спроса после пандемии и открытием границ, считает директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева.
Из-за коронавируса в 2020 году прирост по рынку микрофинансирования был существенно ниже, чем раньше, заявили в Центробанке
. Там отметили, что показатель опустился с 27,9 до 9,8%, а суммарный объем составил 188,2 млрд рублей.
В настоящее время спрос на микрозаймы стабильно высокий из-за снижения реальных располагаемых доходов населения при одновременном скачке инфляции и безработицы, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что микрофинансовым организациям предрекли проблемы из-за ужесточения правил ипотечного кредитования.