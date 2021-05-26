ФАС намерена изменить тарифы на тепло в России

Как объяснили в ФАС, сегодня тариф может быть, например, на 20% выше среднего по рынку, если компания, например, вложила крупную сумму в модернизацию оборудования. В случае с эталонным подходом завысить расценки в такой ситуации не получится. Представитель ФАС отметил, что мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое, которые иногда приводятся бизнесом как причина для увеличения тарифов.