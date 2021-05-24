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Эксперт перечислил ошибки при открытии вклада

Лера Букина
2 часа назад
Любую доходность банковских вкладов можно потерять, если забрать средства досрочно. Об этом NEWS.ru сообщил финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.
Эксперт перечислил ошибки при открытии вклада
Фото: ТАССТАСС
Одной из ключевых ошибок вкладчика, по его словам, является неспособность оценить свои финансовые возможности.
Банковский вклад подразумевает временную «заморозку» средств, указал он. В ряде случаев при закрытии вклада ранее оговорённого договором срока вкладчик лишается накопленного дохода. Это следует учитывать в ходе размещения средств на депозите, подчеркнул Звездин.
Еще одна ошибка - открытие инвестиционного вклада в банке, где часть средств вкладывается в акции различных организаций. Доходность от инвестиционного вклада гораздо выше, чем от обычного, но следует помнить об инвестиционных рисках, указал Звездин.
Также он считает, что оформлять кредитные продукты вместе с открытием банковского вклада бессмысленно. Это касается, например, кредитной карты. За ее обслуживание будут списывать средства, даже если ей не пользоваться.
Самый популярный способ «обмана» со стороны банков - навязывание страховых договоров под видом вклада, указал Звездин.
Накопительное страхование жизни подразумевает, что клиент в течение определенного времени направляет денежные средства. В результате он получает средства и инвестиционный доход.
«С виду одни плюсы, этим и пользуются банки, навязывая свои услуги. Нужно четко понимать, что если клиент не сможет внести очередной платеж, он лишится части своего капитала и накопленного дохода», — отметил эксперт.
Также накопительное страхование жизни нельзя рассматривать как вклад, подытожил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России выросла средняя максимальная ставка по вкладам.
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