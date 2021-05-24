Эксперт перечислил ошибки при открытии вклада

Любую доходность банковских вкладов можно потерять, если забрать средства досрочно. Об этом NEWS.ru сообщил
финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.
Одной из ключевых ошибок вкладчика, по его словам, является неспособность оценить свои финансовые возможности.
Банковский вклад подразумевает временную «заморозку» средств, указал он. В ряде случаев при закрытии вклада ранее оговорённого договором срока вкладчик лишается накопленного дохода. Это следует учитывать в ходе размещения средств на депозите, подчеркнул Звездин.
Еще одна ошибка - открытие инвестиционного вклада в банке, где часть средств вкладывается в акции различных организаций. Доходность от инвестиционного вклада гораздо выше, чем от обычного, но следует помнить об инвестиционных рисках, указал Звездин.
Также он считает, что оформлять кредитные продукты вместе с открытием банковского вклада бессмысленно. Это касается, например, кредитной карты. За ее обслуживание будут списывать средства, даже если ей не пользоваться.
Самый популярный способ «обмана» со стороны банков - навязывание страховых договоров под видом вклада, указал Звездин.
Накопительное страхование жизни подразумевает, что клиент в течение определенного времени направляет денежные средства. В результате он получает средства и инвестиционный доход.
«С виду одни плюсы, этим и пользуются банки, навязывая свои услуги. Нужно четко понимать, что если клиент не сможет внести очередной платеж, он лишится части своего капитала и накопленного дохода», — отметил эксперт.
Также накопительное страхование жизни нельзя рассматривать как вклад, подытожил эксперт.
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, что в России выросла средняя максимальная ставка по вкладам.