В чужом кармане: Сколько зарабатывает логопед

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

33-летняя Виктория К. - логопед, в последние пять месяцев она работает в подмосковном реабилитационном центре.

«Я окончила педагогический университет, еще во время учебы начала практиковаться в детском саду, потом работала то в одном садике, то в другом. Возможность выбирать была, в Москве и области много спецучреждений. Но однокурсницам, которые поехали работать домой в регионы, было непросто найти место. Логопеды могут подрабатывать, принимать дома (я так и делаю), но люди идут по рекомендациям - значит, сначала надо заработать репутацию. И еще потратиться на собственное оборудование», - рассказывает Виктория.

Центр, где сейчас работает Виктория, искал детского логопеда с профильным образованием, опытом работы от года, приветствовался опыт работы с ДЦП.

В ее обязанности входят консультации, диагностика, коррекционная и методическая работа - Виктория выявляет индивидуальные особенности речевого развития детей и значимые проблемы, проводит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, консультирует членов семей и других специалистов, которые работают с ее детьми. Зарплата - 55 000 рублей (соответствует окладу, который работодатель указал в объявлении).

«У меня пятидневка и день полностью загружен, в частном порядке принимаю у себя дома на выходных, иногда и после работы в будни. Но больше пяти тысяч подработка пока не приносит. А вложиться пришлось серьезно, у меня дома кабинет в миниатюре - одних логопедических зондов на 30 тысяч. А еще игрушки, настольные игры и всякие мелочи, салфетки, ватные палочки, одноразовые полотенца. Кушетка, доска с магнитной азбукой, парта - необходимый минимум. Стерилизатор, дезсредства, перчатки для массажа», - отмечает Виктория.

Она подчеркивает, что работа логопеда - не только про то, чтобы речь звучала «в пределах нормы». Речь тесно связана с мышлением, поэтому отставание в речевых навыках может негативно сказаться на мышлении.

«Всё это не только про постановку звуков, кому-то нужно помочь с лексикой, грамматикой, кого-то - научить анализировать информацию, предупредить нарушения письма. Если все это забросить, в школе будет непросто, а там и до проблем с профессиональной реализацией недалеко», - объясняет она.

Виктория живет с дочерью, мужем и родителями в частном доме, там она обустроила свой кабинет. Они с супругом копят на собственное жилье, покупают продукты домой и готовят на всю семью, а коммунальные услуги оплачивают родители.

«В одиночку, работая логопедом, я бы на ипотеку никогда не накопила. Логопедия может принести доход, но при условии, что работать на тебя будут несколько специалистов. Ну а сам на себя - только на жизнь можно заработать, на машины-квартиры и прочее не хватит», - заключила Виктория.

Примерные траты Виктории (в месяц):

На продукты - до 20 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/детские развлечения) - до 10 000 рублей

На салон красоты - до 5 000 рублей

На общественный транспорт и такси - около 3 500 рублей

На бытовую химию и мелочи для дома - до 3 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 500 рублей