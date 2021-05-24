Государство оплатит: в России планируют поменять условия оплаты услуг ЖКХ

Михаил Мишустин Председатель правительства РФ поручил до 1 июля проработать вопрос о стандарте допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учётом экономических и социальных особенностей субъектов РФ, — говорится в поручении, адресованном Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину РФ.

Сейчас семьи, в совокупном доходе которых доля платежей за ЖКХ составляет от 22% и больше, получают субсидии от государства. Таких семей в РФ насчитывается около 3 млн.

Год назад норму федерального стандарта максимально допустимой доли расходов россиян на оплату услуг ЖКХ уже предлагали снизить с 22 до 15% по всей России.

Сейчас доля расходов россиян на оплату ЖКУ различается в зависимости от региона. В 58 субъектах РФ максимально допустимая доля расходов на ЖКХ составляет 22%, в 24 субъектах — от 15 до 21%, и лишь в трёх — менее 15%.

После введения нового стандарта субсидии смогли бы получить ещё 1 млн россиян.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вопросом федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг должны заниматься субъекты России, пишет ТАСС.

По его словам, просто выделения средств недостаточно, поэтому соответствующую идею он не поддерживает. Мишустин отметил, что данный вопрос требует детального решения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого субъекта.

Премьер также добавил, что необходимо разобраться с полномочиями регионов в плане финансирования.

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Поручу это министру экономического развития, — заключил он.

Ранее КПРФ предложила кабмину на время освободить россиян от платы за услуги ЖКХ, погашения задолженностей по кредитам и уплаты налогов. По мнению лидера партии Геннадия Зюганова, подобные меры необходимы «в условиях эпидемии и нарастающего кризиса».

Минэкономразвития России обозначило предел роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране показатель не превысит четырех процентов. Об этом стало известно из сценарных условий, опубликованных на сайте министерства.

Показатель относится к росту тарифов на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. По данным министерства, значение соответствует целевой инфляции. Что касается газоснабжения, то рост тарифов в этой сфере достигнет не более трех процентов в год, что соответствует ранее принятым параметрам.

Однако в некоторых муниципальных образованиях размер индексации может превысить определенные параметры. В случае с водоснабжением рост тарифов будет связан с «реализацией мероприятий, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», введением нормативов потребления ЖКУ или переходом на альтернативную котельную.

Тарифы на электроэнергию для россиян могут вырасти в том случае, если государство решит их отрегулировать «исходя из политических соображений». Повышение оптовых цен на электроэнергию не должно привести к подорожанию. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

«В наших условиях население платит меньше рыночной цены, поскольку государство очень озабочено сдерживанием тарифов», — заявила председатель правления некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая

В качестве еще одного условия для пересмотра тарифов она назвала инфляцию, однако добавила, что обычно такую ситуацию решают за счет других участников рынка, а не населения.

Другой эксперт, исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль"» Светлана Разворотнева, полагает, что в ближайшее время не стоит ожидать подорожания платежки по той же причине — тарифы регулируются государством.

Минэнерго подтвердило данную информацию, отметив, что никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло, а увеличение цен было в пределах инфляции.

Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии в стране выросла до максимальных значений за последние пять лет, при этом спрос упал до рекордно низкого за десятилетие показателя.

1 января 2021 года россиян снова разрешили штрафовать за долги по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь начнут зачислять уже в феврале. Об этом говорится в ответе замглавы Минстроя Максима Егорова депутату Госдумы Анатолию Выборному.

В письме указано, что с начала 2021 года прекратили действовать послабления, введённые правительством в апреле 2020 года, сообщила газета «Известия».

В период пандемии коммунальщикам, ресурсоснабжающим организациям и мусорным компаниям запретили приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь же вернулись «докоронавирусные» правила.

Выборный рассказал газете, что мораторий потерял свою актуальность — ранее правительство решило до 1 апреля 2021 года предоставить дополнительные субсидии на оплату ЖКУ.

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, мораторий изначально не нужно было вводить. Постановление правительства «бессмысленно, безадресно и только расслабило население, которое и так не очень аккуратно платило». Она добавила, что мораторий окончательно потерял смысл, когда власти сняли часть ограничений летом.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина отметила, что граждане расценили мораторий как разрешение совсем не платить за ЖКУ, что обернулось для управляющих компаний и для отрасли «катастрофой».

В России жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем подорожали по итогам 2020 года на 3,55% при инфляции в 4,91%. Это минимальный рост за весь доступный период статистики, то есть за 19 лет, подсчитали эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Специалисты объяснили такой результат тем, что в прошлом году на фоне пандемии нового коронавируса ряд регионов не стал повышать цены на отдельные услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Кроме того, часть регионов приостановила сбор взносов на капремонт.

В то же время в 15 российских регионах тарифы на ЖКХ выросли сильнее инфляции по стране. Исследование FinExpertiza есть в распоряжении «Секрета фирмы».

Максимальный рост зафиксирован в Республике Коми — 16,2%. Таким образом, цены в 3,3 раза обогнали общероссийскую инфляцию. В топ-10 по росту тарифов также вошли:

Воронежская область (+7,8%);



Забайкальский край (+7,1%);



Кемеровская область (+6,7%);



Удмуртия (+6,6%);



Тыва (+5,8%);



Архангельская область (+5,4%);



Амурская область (+5,1%);



Якутия и Белгородская область (по 5%).

При этом в Москве цены на ЖКУ выросли на 3%, то есть менее чем в среднем по стране. В Санкт-Петербурге рост составил 4,6%, это ниже инфляции.

«Жилищно-коммунальные услуги для многих россиян продолжают оставаться обременительной статьёй расходов. Трудности с оплатой коммуналки имеют более 5% домохозяйств, а среди неполных и многодетных семей — свыше 10%. Тема ЖКХ стала ещё более злободневной в период пандемического кризиса, обернувшегося серьёзным падением доходов населения», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В 2020 году среди услуг ЖКХ сильнее всего подорожали оплата жилья в неприватизированных квартирах (+4,71%) и водоотведение (+4,78%). Выросла также стоимость горячей воды (+4,32%) и электричества (+3,96%).

Самая весомая статья расходов в квитанции — отопление — подорожала на 3,36%. Наибольший рост зафиксирован в Кемеровской области (+8,1%), Ингушетии (+7,7%), Кировской области (+7,5%) и Дагестане (+6,7%).

Участившиеся случаи, когда владельцы квартир получают от управляющих компаний счета за коммунальные услуги, якобы не оплаченные более десяти лет назад, могут быть вызваны компьютерной ошибкой, рассказал "АиФ" координатор федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов

По его словам, если жилец считает, что ему неправомерно начислена задолженность за ЖКУ, то погашать ее он не обязан.

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"Но советую тщательно проверить бумажные квитанции об оплате и историю своих платежей в интернет-банке. Иначе, если долг все же есть, позже придется заплатить пени", — советует он.

Эксперт добавил, что у УК есть право выставить счет на оплату долга за прошлые годы. Отсчет трехлетнего срока давности, в течение которого она затем может подать на должника в суд, начинается только с этого момента.