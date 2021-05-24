«Я – Верный!»: россияне готовы сменить фамилию ради ₽50 тысяч

Более 5,5 тысяч граждан готовы сменить фамилию, чтобы получить 50 тысяч рублей в рамках рекламной кампании сети магазинов «Верный». Об этом сообщает Telegram-канал «Свободная касса».

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Покупателям предлагается сменить фамилию на Верный. За это они получат денежное вознаграждание. В финал попадут 75 человек, которые смогут выиграть автомобиль, ноутбук и другие ценные призы.

Доступ к участию в акции был только у жителей городов, где открыты магазины сети. Однако, как отмечается, компания получила заявки со всего мира, в том числе из США, Германии, Италии, Швеции и Монголии.

Также сообщается, что не всех граждан допустили ко второму этапу. Прошедшим конкурс необходимо подать заявление в ЗАГС, получить паспорт с новой фамилией, оформить банковскую карту и до 4 июля направить документы организаторам.

Нескольким участникам из Екатеринбурга, Волхова и Казани уже удалось стать Верными.

Акция под названием «Я - Верный!» стартовала 5 апреля.

Наибольшее число заявок поступило из Москвы - 2 тысячи штук, или около 40%. В большинстве случаев захотели сменить фамилию покупатели 25-34 лет.