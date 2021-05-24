Средний размер выданных россиянам в апреле потребительских кредитов достиг рекордного показателя в 317,7 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по сравнению с мартом значение выросло на 16,1%, с апреля прошлого года этот показатель увеличился на 37,6%. Наибольший средний размер потребкредитов был зафиксирован в Москве (637,6 тысячи рублей), второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ (588,3 тысячи рублей), а третье — Московская область (474,1 тысячи рублей).

В пятёрку лидеров также вошли Ханты-Мансийский АО и Санкт-Петербург, где значения составили 458,5 тысячи рублей и 451,6 тысячи рублей соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков подчеркнул, что с начала этого года средний чек потребительского кредита вырос почти на 100 тысяч рублей. По его словам, это связано с консервативным подходом банков к розничному кредитованию. Так, банки принимают решение о выдаче займа в зависимости от значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заёмщика, поэтому кредиты оформляют лишь россияне с высоким ПКР.

Единая шкала кредитного рейтинга граждан может появиться в РФ, говорится в сообщении пресс-службы Банка России

"Все бюро кредитных историй (БКИ) должны будут использовать единообразные подходы к расчету индивидуальных кредитных рейтингов граждан. В частности, будет принята единая шкала таких рейтингов в диапазоне от 1 до 999: чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика. Такой проект указания разработал Банк России", - говорится в пресс-релизе.

В ЦБ рассчитывают, что единообразный подход к расчету кредитных рейтингов заемщиков повысит их заинтересованность в получении информации о своей кредитной истории и, как следствие, повысит их финансовую грамотность.

Индивидуальный рейтинг будет доступен гражданину вместе с кредитным отчетом два раза в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату, но он может предоставляться и отдельно. Планируется, что информация о кредитном рейтинге будет отображаться в графическом виде.

В соответствии с проектом указания Банка России такие требования для квалифицированных БКИ вступят в силу с 1 января 2022 года, а для остальных БКИ - с 1 января 2024 года. Изменения в закон о кредитных историях, которые дают возможность Банку России устанавливать требования к методике вычисления и составу информации от БКИ, вступают в силу 1 января 2022 года.

Также с 1 января 2021 года в РФ вступил в силу закон, согласно которому в стране появляется институт квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ). На данный момент в России такой статус получило одно бюро - Национальное бюро кредитных историй.

Россияне взяли в марте 2021 года рекордный объём потребительских кредитов. По итогам месяца показатель составил 340,6 млрд рублей на фоне роста средней суммы одного займа.

Средний размер потребительского кредита в марте достиг показателя в 308 000 рублей, сообщило «РИА Новости» бюро кредитных историй «Эквифакс». Этот показатель на 4,9% больше февральского результата и тоже является рекордным, уточнил «Прайм».

В то же время количество оформленных потребительских займов за месяц увеличилось на 11,4% и достигло показателя в 1,1 млн единиц. Портфель российских банков в сегменте потребительского кредитования в марте вырос на 1,7% и приблизился к отметке 5 трлн рублей.

По мнению аналитиков «Эквифакса», к причинам такой тенденции на рынке можно отнести либеральную политику кредиторов, которые стремятся выполнить бизнес-планы за счёт увеличения среднего размера займа.

Эксперты считают, что к концу 2021 года средний размер потребительского кредита в России может незначительно увеличиться и достичь отметки в 330 000 рублей. Аналитики обратили внимание, что рост потребкредитования граждан не привёл к увеличению числа просроченных ссуд. В марте количество таких займов уменьшилось на 0,8% и составило 4,35 млн единиц. Объём «просрочки» не изменился с февраля и сохранился на отметке в 549,7 млрд рублей.

В феврале 2021 года средний размер потребкредита в России тоже достигал рекордного показателя. Тогда он составил 297 800 рублей, что на 18% больше январского результата и на 38,3% выше показателя февраля предыдущего года.

На то, что россияне в марте взяли потребительских кредитов на рекордные 340 миллиардов рублей, есть три основные причины, рассказал в интервью радио Sputnik финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев

Рамблер

"Во-первых, мягкая кредитная политика банков, которые активно предлагали и даже навязывали кредиты населению. Во-вторых, в силу специфики регулирования кредитного рынка, банку проще выдать кредит физическому лицу, чем юридическому лицу. В-третьих, у многих людей снизились доходы, и они активно брали кредиты, чтобы компенсировать "выпавшие" доходы", – сказал он.

Также экономист предположил, к каким последствиям может привести рост объема выданных займов. Банки, по его мнению, скоро сократят или усложнят предоставление новых кредитов.

"Средний чек, может быть, и вырастет, но я думаю, что кредитная политика банков будет постепенно сжиматься. Дело в том, что в первом квартале были достигнуты рекордные показатели просрочки по кредитам – это порядка триллиона рублей. Никогда не было такого высокого показателя", — объяснил эксперт.

По его словам, все это указывает на то, что произошло ухудшение качества кредитного портфеля банков.

"Многие не возвращают, многие платят хуже. Я думаю, что эта ситуация, к сожалению, будет развиваться. Я не думаю, что нас ждет повторный бум кредитования. Общий объем выдачи кредитов будет снижаться", – прогнозирует Григорьев.

Почти 40% россиян сочли комфортным для семейного бюджета ежемесячный платёж по кредиту в размере не более 5000 рублей. Такие данные привёл банк «Открытие»

По данным опроса, 38% респондентов готовы каждый месяц отдавать по кредиту от 5000 до 15 000 рублей, ещё 17% назвали комфортной сумму от 15 000 до 25 000 рублей. Платёж в размере более 25 000 рублей признали приемлемым для семейного бюджета 6% участников опроса, сообщило РИА «Новости».

Большинство (44%) респондентов полагают, что в сложившейся экономической ситуации лучше копить деньги на крупные покупки, например, на квартиру, машину, отдых или ремонт, а не брать кредит. При этом 30% опрошенных считают, что сейчас выгоднее взять кредит на эти вещи, тогда как 25% предпочли бы отказаться от крупных покупок.

В 2021 году 15% респондентов планируют оформить ипотеку, 12% — взять автокредит, 18% — взять потребкредит. Недавно ипотеку взяли 6% респондентов, автокредит — 2%, а потребительский кредит — 7%.

В начале февраля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что за 2020 год число злостных неплательщиков по кредитам в стране выросло на 2,4 млн человек, а общая сумма долгов достигла 2,7 млрд рублей.

Банковские служащие чаще одобряют заявки на реструктуризацию и получение кредитов утром и в послеобеденные часы. Середина дня, в свою очередь, оказалась самым неблагоприятным для клиентов периодом. К такому выводу пришли психологи из Кембриджского университета.

Работу специалистов опубликовали на сайте Королевского общества. Учёные проанализировали 26 501 решений о реструктуризации кредита, принятых сотрудниками неназванного крупного банка в марте 2016 года. В среднем они обрабатывали 46 заявок на реструктуризацию кредита ежедневно и одобряли почти 40% из них.

За обработку заявок отвечали 30 штатных кредитных специалистов: 11 младших аналитиков, семь аналитиков среднего уровня, восемь старших аналитиков, три координатора и один суперинтендант. Психологи не смогли получить конкретной информации о служащих — банк сослался на конфиденциальный характер таких сведений и раскрыл только их стаж.

Специалисты обычно начинали работать с 08:00 до 10:00 и заканчивали смену примерно к 18:00. Перерывы на обед устраивались между 13:00 и 15:00. Учёные выяснили, что до 11:00 банковские служащие одобряли свыше 36% таких заявок, после чего показатель начинал падать. Минимум наблюдался в промежутке между 13:00 и 14:00. Затем процент одобрения рос и достигал очередного пика, близкого к утренним показателям, в 15:00–16:00. После 17:00 показатель приближался к «обеденным» значениям.

По мнению специалистов, такой результат связан с «усталостью от принятия решения». Предыдущие исследования показывали, что люди, страдающие от неё, склонны прибегать к «решениям по умолчанию», то есть вариантам, которые кажутся проще и безопаснее.

«Кредитные специалисты с большей готовностью принимали трудное решение предоставить клиенту более мягкие условия погашения кредита утром, но к полудню они демонстрировали усталость от принятия решений и с меньшей вероятностью одобряли заявку на реструктуризацию кредита. После обеда они, вероятно, чувствовали себя более отдохнувшими, и снова смогли принимать более правильные решения», — отметила руководитель исследования, профессор Симона Шналл.