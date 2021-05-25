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В Госдуме предложили создать новую категорию льготников

Лера Букина
58 минут назад
Депутат Госдумы Евгений Федоров считает целесообразным введение льготного начисления земельного налога для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное на имя главы Минтруда Антона Котякова.
В Госдуме предложили создать новую категорию льготников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Федоров отметил, что российские семьи каждый год усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
По словам депутата, эти семейные формы устройства детей являются главными в решении проблемы сиротства. Кроме того, с их помощью создаются условия для социализации и всестороннего развития ребенка.
Сегодня некоторым категориям россиян полагается льгота (уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м) при начислении земельного налога. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и другие.
«Прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребёнка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребёнка», — говорится в тексте обращения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что сиротам предложили выделять больше квартир в одном доме.
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