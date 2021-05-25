В Госдуме предложили создать новую категорию льготников

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Федоров отметил, что российские семьи каждый год усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

По словам депутата, эти семейные формы устройства детей являются главными в решении проблемы сиротства. Кроме того, с их помощью создаются условия для социализации и всестороннего развития ребенка.

Сегодня некоторым категориям россиян полагается льгота (уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м) при начислении земельного налога. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и другие.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребёнка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребёнка», — говорится в тексте обращения.