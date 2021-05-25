Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Мошенники воспользовались новостями об отключении России от SWIFT

Лера Букина
3 часа назад
Ежемесячный ущерб граждан от телефонного мошенничества по всей стране оценивается в 3,5–5 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.
Отключение от SWIFT: мошенники придумали новую схему
Фото: SWIFTSWIFT
По его словам, самая распространенная схема (61%) телефонного мошенничества – перевод средств на «защищенный» счет, когда человек снимает деньги или оформляет кредит и вносит их на счет злоумышленника.
«Сбер» в 2020 году столкнулся с существенным количеством жалоб на попытки мошенничества – 3,7 млн штук.
По данным банка, операторы одного call-центра совершают 3–7 тысяч вызовов в сутки. В половине случаев они не могут дозвониться, срабатывает менее 1% звонков.
В конце апреля-начале мая мошенники взяли на вооружение новости о возможном отключении российских банков от SWIFT, заявила директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина. Жертв убеждали в том, что при предоставлении секретных данных карт их не отключат от системы.
Сегодня злоумышленники активно пользуются сервисом подмены номеров, заявил директор центра развития сотрудничества с клиентами Уральского банка реконструкции и развития Александр Дарданов. Номер телефона начинается с цифр «8800», что вызывает доверие со стороны клиентов.
Злоумышленники обычно выдают себя за сотрудников службы безопасности банка, органов внутренних дел, прокуратуры или Следственного комитета, сообщил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. По его словам, гражданам якобы предоставляют возможность перевести деньги на «безопасный счет», однако его владелец является мошенником.
Становится популярной и схема обмана «инвестирование», заявил директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин. Преступники звонят жертве, предлагая разные способы заработка и приумножения своих сбережений.
Другой распространенной у мошенников схемой является установка мобильного приложения для дистанционного управления телефоном, когда жертву убеждают скачать соответствующую бесплатную программу. После этого аферисты подключаются к смартфону человека и осуществляют перевод денег.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники похищают копейку с каждой тысячи переведенных рублей.
Личный счет,Уральский банк реконструкции и развития,Генпрокуратура РФ,Сбербанк России,СКР,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители