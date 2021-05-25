Отключение от SWIFT: мошенники придумали новую схему

Ежемесячный ущерб граждан от телефонного мошенничества по всей стране оценивается в 3,5–5 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил
заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.
По его словам, самая распространенная схема (61%) телефонного мошенничества – перевод средств на «защищенный» счет, когда человек снимает деньги или оформляет кредит и вносит их на счет злоумышленника.
«Сбер»
в 2020 году столкнулся с существенным количеством жалоб на попытки мошенничества – 3,7 млн штук.
По данным банка, операторы одного call-центра совершают 3–7 тысяч вызовов в сутки. В половине случаев они не могут дозвониться, срабатывает менее 1% звонков.
В конце апреля-начале мая мошенники взяли на вооружение новости о возможном отключении российских банков от SWIFT, заявила директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина. Жертв убеждали в том, что при предоставлении секретных данных карт их не отключат от системы.
Сегодня злоумышленники активно пользуются сервисом подмены номеров, заявил директор центра развития сотрудничества с клиентами Уральского банка реконструкции и развития
Александр Дарданов. Номер телефона начинается с цифр «8800», что вызывает доверие со стороны клиентов.
Злоумышленники обычно выдают себя за сотрудников службы безопасности банка, органов внутренних дел
, прокуратуры
или Следственного комитета
, сообщил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. По его словам, гражданам якобы предоставляют возможность перевести деньги на «безопасный счет», однако его владелец является мошенником.
Становится популярной и схема обмана «инвестирование», заявил директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин. Преступники звонят жертве, предлагая разные способы заработка и приумножения своих сбережений.
Другой распространенной у мошенников схемой является установка мобильного приложения для дистанционного управления телефоном, когда жертву убеждают скачать соответствующую бесплатную программу. После этого аферисты подключаются к смартфону человека и осуществляют перевод денег.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что мошенники похищают копейку с каждой тысячи переведенных рублей.