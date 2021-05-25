Отключение от SWIFT: мошенники придумали новую схему

Ежемесячный ущерб граждан от телефонного мошенничества по всей стране оценивается в 3,5–5 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Фото: SWIFT SWIFT

По его словам, самая распространенная схема (61%) телефонного мошенничества – перевод средств на «защищенный» счет, когда человек снимает деньги или оформляет кредит и вносит их на счет злоумышленника.

«Сбер» в 2020 году столкнулся с существенным количеством жалоб на попытки мошенничества – 3,7 млн штук.

По данным банка, операторы одного call-центра совершают 3–7 тысяч вызовов в сутки. В половине случаев они не могут дозвониться, срабатывает менее 1% звонков.

В конце апреля-начале мая мошенники взяли на вооружение новости о возможном отключении российских банков от SWIFT, заявила директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина. Жертв убеждали в том, что при предоставлении секретных данных карт их не отключат от системы.

Сегодня злоумышленники активно пользуются сервисом подмены номеров, заявил директор центра развития сотрудничества с клиентами Уральского банка реконструкции и развития Александр Дарданов. Номер телефона начинается с цифр «8800», что вызывает доверие со стороны клиентов.

Становится популярной и схема обмана «инвестирование», заявил директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин. Преступники звонят жертве, предлагая разные способы заработка и приумножения своих сбережений.

Другой распространенной у мошенников схемой является установка мобильного приложения для дистанционного управления телефоном, когда жертву убеждают скачать соответствующую бесплатную программу. После этого аферисты подключаются к смартфону человека и осуществляют перевод денег.