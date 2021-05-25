Банки усилили защиту пенсионеров от мошенничества

Банки начали заниматься оптимизацией своих антифрод-систем для более эффективной защиты граждан пожилого возраста от мошенников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на крупнейшие российские финансовые организации.

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Так, МКБ в 2021 году уже запустил специальную антифрод-систему, позволяющую минимизировать риски мошенничества в отношении клиентов банка.

Как отмечается, под подозрение попадет снятие средств пенсионером со вклада до выплаты процентов.

Злоумышленники часто пользуются тем, что граждане пожилого возраста проявляют эмпатию, стараются помочь звонящим псевдополковникам и псевдоследователям, заявил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

ВТБ также пользуется дополнительными алгоритмами для выявления потенциально мошеннических операций со счетами клиентов пожилого возраста, заявил представитель банка.

Центробанке считают, что банкам следует организовывать работу своих антифрод-систем так, чтобы защищать интересы всех клиентов вне зависимости от их возраста.

Пожилым клиентам необходимо предоставить усиленную защиту из-за их повышенной уязвимости в силу своей доверчивости, заявила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.