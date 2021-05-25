Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Банки усилили защиту пенсионеров от мошенничества

Лера Букина
2 часа назад
Банки начали заниматься оптимизацией своих антифрод-систем для более эффективной защиты граждан пожилого возраста от мошенников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на крупнейшие российские финансовые организации.
Банки усилили защиту пенсионеров от мошенничества
Фото: ТАССТАСС
Так, МКБ в 2021 году уже запустил специальную антифрод-систему, позволяющую минимизировать риски мошенничества в отношении клиентов банка.
Как отмечается, под подозрение попадет снятие средств пенсионером со вклада до выплаты процентов.
Злоумышленники часто пользуются тем, что граждане пожилого возраста проявляют эмпатию, стараются помочь звонящим псевдополковникам и псевдоследователям, заявил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.
ВТБ также пользуется дополнительными алгоритмами для выявления потенциально мошеннических операций со счетами клиентов пожилого возраста, заявил представитель банка.
В Центробанке считают, что банкам следует организовывать работу своих антифрод-систем так, чтобы защищать интересы всех клиентов вне зависимости от их возраста.
Пожилым клиентам необходимо предоставить усиленную защиту из-за их повышенной уязвимости в силу своей доверчивости, заявила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Общероссийский народный фронт создал «Мошеловку» для борьбы с финансовыми мошенниками.
Личный счет,Банк ВТБ,Центральный банк России,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители