Банки усилили защиту пенсионеров от мошенничества

Банки начали заниматься оптимизацией своих антифрод-систем для более эффективной защиты граждан пожилого возраста от мошенников. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на крупнейшие российские финансовые организации.
Так, МКБ в 2021 году уже запустил специальную антифрод-систему, позволяющую минимизировать риски мошенничества в отношении клиентов банка.
Как отмечается, под подозрение попадет снятие средств пенсионером со вклада до выплаты процентов.
Злоумышленники часто пользуются тем, что граждане пожилого возраста проявляют эмпатию, стараются помочь звонящим псевдополковникам и псевдоследователям, заявил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.
ВТБ
также пользуется дополнительными алгоритмами для выявления потенциально мошеннических операций со счетами клиентов пожилого возраста, заявил представитель банка.
В Центробанке
считают, что банкам следует организовывать работу своих антифрод-систем так, чтобы защищать интересы всех клиентов вне зависимости от их возраста.
Пожилым клиентам необходимо предоставить усиленную защиту из-за их повышенной уязвимости в силу своей доверчивости, заявила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Общероссийский народный фронт создал «Мошеловку» для борьбы с финансовыми мошенниками.