Более 50% россиян отказались от летнего отпуска

Большинство россиян этим летом планируют отправиться в отпуск в августе, а путешествовать они намерены внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».

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В исследовании приняли участие несколько тысяч жителей России. Как выяснилось, чуть более половины опрошенных (54%) не планируют и вовсе брать отпуск этим летом.

«Около четверти опрошенных (26%) планируют оформить отпуск в июне. Еще 35% респондентов указали, что отправятся отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска стал август - его отметили 39% жителей России. Большинство жителей России (86%) проведут отпуск в России», - говорится в исследовании.

Как отмечается, наибольшая доля путешественников намерена провести отпуск в Москве или Московской области (14% респондентов). Еще 12% россиян собираются поехать в города Крыма. Каждый десятый намерен отправиться в отпуск в Сочи, а 7% респондентов планируют отдыхать в Санкт-Петербурге. 5% опрошенных выбрали для отдыха Анапу, 4% - Краснодар, а 2% - Геленджик.

Также исследование показало, что более четверти респондентов (26%) собираются отправиться в отпуск на автомобиле, четверть опрошенных - на самолете. 19% участников опроса намерены воспользоваться электричкой или поездом, чтобы добраться до месте отдыха, а 18% останутся на месте. 7% россиян собираются отправиться в путешествие на автобусе.