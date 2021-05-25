Стартап дня: зарабатываем на «диетическом» пиве и кофе

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе - к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Atomo Coffee: готовимся к исчезновению плантаций

Ранее стало известно о стартапах, производящих искусственное мясо и рыбу из растительного сырья. Теперь портал «Стартап дня» рассказал об искусственном кофе Atomo Coffee: создатели стартапа предупреждают, что из-за изменения климата настоящий кофе будет негде выращивать, и предлагают заранее перейти на искусственный напиток.

Atomo Coffee производят из растительных отходов, в том числе из шелухи семечек подсолнечника. Кофеин для напитка создают с помощью «относительно простого химического процесса». Создатели стартапа утверждают, что вкус Atomo Coffee невозможно отличить от натурального кофе, а цена напитка будет стандартной. В прошлом году стартап привлек девять миллионов долларов инвестиций, в этом планирует начать продажи напитка.

Island Brands USA: низкокалорийное пиво с «заботой о здоровье»

Портал InvestorPlace советует вкладываться в Island Brands USA - пивоваренную компанию, ориентированную на поставку «чистого, лучшего, суперпремиального пива по конкурентоспособной цене, способного заполнить пробел между корпорациями и крафтовыми пивоварнями».

Создатели стартапа утверждают, что их компания нацелена на создание продукта настолько заботащегося о здоровье потребителей, насколько вообще это способно делать пиво. В пиве Island Brands USA нет искусственных ароматизаторов, добавок и консервантов. Одна из фишек стартапа - низкокалорийное пиво Island Active.

Island Brands привлекла уже 1,9 миллиона долларов от почти 1900 инвесторов. Минимальные вложения составляют около 250 долларов. Текущая стоимость компании оценивается в 65,7 миллиона долларов.

Epilog: подарить машинам человеческое зрение

В стартапе Epilog утверждают, что им удалось совершить прорыв в области цифрового зрения: технология компании дает машинам возможность видеть окружающий мир в том же качестве, в каком его видит человеческий глаз. Как сообщает InvestorPlace, Epilog предлагает решения в таких областях, как автомобильная промышленность (помощь водителю), управление очередями и дистанционное инспектирование.

В Epilog рассчитывают, что самоуправляемый искусственный интеллект с человеческим зрением начнут добавлять в следующие поколения автомобилей (в течение ближайших десяти лет).