Завтрак инвестора: обвал облигаций Белоруссии, взлет биткоина

Биткоин вырос в цене после твита Маска
Американский бизнесмен Илон Маск
24 мая заявил в своем аккаунте в Twitter о встрече, в ходе которой обсуждались перспективы использования возобновляемых источников энергии при майнинге. Через несколько минут после появления твита цена криптовалюты выросла на почти 4%, до $39 500, пишет
Forbes.
При этом аналитики Уолл-стрит, опрошенные CNBC, высказали мнение, что цена биткоина в перспективе будет продолжать снижаться из-за все более жесткого регулирования рынка криптовалют ведущими странами мира. В ближайшей перспективе, по их словам, крипторынки ждут резкие колебания, что может привести к падению и других спекулятивных активов, таких как технологические акции
.
Белорусские бонды подешевели на фоне инцидента с лайнером Ryanair
Суверенные облигации Белоруссии резко упали в цене после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста одного из пассажиров лайнера - основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича
. Инцидент возмутил западные страны, которые пообещали ввести санкции против Белоруссии, сообщает
РБК.
24 мая белорусский рубль подешевел на 0,3% к доллару, а государственные облигации с погашением в 2030 году упали в цене на 2%. Эксперты отмечают, что инцидент в Белоруссии сказать и на отношениях России с ЕС
и США.
Мировые цены на нефть растут
По данным торгов, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли на 0,11%, до $66,12 за баррель. А нефть марки Brent поднялась в цене до $68,58 за баррель, пишет
RT.
Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до $80 за баррель уже к концу 2021 года, так как сейчас рынок недооценивает восстановление спроса. По их мнению, даже возможное возобновление в июле экспорта нефти из Ирана, может быть компенсировано ОПЕК+, сообщает
РБК.
Стабильная динамика нефтяных котировок может поддержать акции российских нефтяных компаний. В частности, локально интересны Роснефть
и Газпром нефть
, отметил
на страницах «Прайм» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Акции Beyond Meat поднялись почти на 12%
Стоимость акций производителя мяса на растительной основе — Beyond Meat — выросла на 11,78%, до $119,15. Причиной столь резкого роста стало объявление о партнерстве с британским ретейлером Tesco и выпуске новой линейки замороженной продукции с использованием растительного мяса, сообщает
РБК.
Аналитик Bernstein Алексия Говард ожидает, что компания значительно увеличит свои продажи, а открытие завода в Нидерландах позволит снизить издержки в Европе и предложить покупателям лучшие цены.
«Яндекс» и Mail.ru Group и Ozon: стоит ли вкладывать?
Акций российских технологических компаний «Яндекс»
, Mail.ru Group
и Ozon выросли по итогам 24 мая на 2% - 3,6%. Аналитики связывают рост стоимости с положительной динамикой сектора технологий в США, однако предупреждают, что рост может носить локальный характер, пишет
РБК.
В инвесткомпании «Велес Капитал» также предупредили, что к концу недели инвесторам придется «пройти проверку на прочность» статистикой по инфляции в США.