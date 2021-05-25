Завтрак инвестора: обвал облигаций Белоруссии, взлет биткоина

Биткоин вырос в цене после твита Маска

Фото: Рамблер Рамблер

Американский бизнесмен Илон Маск 24 мая заявил в своем аккаунте в Twitter о встрече, в ходе которой обсуждались перспективы использования возобновляемых источников энергии при майнинге. Через несколько минут после появления твита цена криптовалюты выросла на почти 4%, до $39 500, пишет Forbes.

При этом аналитики Уолл-стрит, опрошенные CNBC, высказали мнение, что цена биткоина в перспективе будет продолжать снижаться из-за все более жесткого регулирования рынка криптовалют ведущими странами мира. В ближайшей перспективе, по их словам, крипторынки ждут резкие колебания, что может привести к падению и других спекулятивных активов, таких как технологические акции

Белорусские бонды подешевели на фоне инцидента с лайнером Ryanair

Суверенные облигации Белоруссии резко упали в цене после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста одного из пассажиров лайнера - основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича . Инцидент возмутил западные страны, которые пообещали ввести санкции против Белоруссии, сообщает РБК.

24 мая белорусский рубль подешевел на 0,3% к доллару, а государственные облигации с погашением в 2030 году упали в цене на 2%. Эксперты отмечают, что инцидент в Белоруссии сказать и на отношениях России с ЕС и США.

Мировые цены на нефть растут

По данным торгов, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли на 0,11%, до $66,12 за баррель. А нефть марки Brent поднялась в цене до $68,58 за баррель, пишет RT.

Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до $80 за баррель уже к концу 2021 года, так как сейчас рынок недооценивает восстановление спроса. По их мнению, даже возможное возобновление в июле экспорта нефти из Ирана, может быть компенсировано ОПЕК+, сообщает РБК.

Газпром нефть, Стабильная динамика нефтяных котировок может поддержать акции российских нефтяных компаний. В частности, локально интересны Роснефть отметил на страницах «Прайм» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Акции Beyond Meat поднялись почти на 12%

Стоимость акций производителя мяса на растительной основе — Beyond Meat — выросла на 11,78%, до $119,15. Причиной столь резкого роста стало объявление о партнерстве с британским ретейлером Tesco и выпуске новой линейки замороженной продукции с использованием растительного мяса, сообщает РБК.

Аналитик Bernstein Алексия Говард ожидает, что компания значительно увеличит свои продажи, а открытие завода в Нидерландах позволит снизить издержки в Европе и предложить покупателям лучшие цены.

«Яндекс» и Mail.ru Group и Ozon: стоит ли вкладывать?

Акций российских технологических компаний «Яндекс» Mail.ru Group и Ozon выросли по итогам 24 мая на 2% - 3,6%. Аналитики связывают рост стоимости с положительной динамикой сектора технологий в США, однако предупреждают, что рост может носить локальный характер, пишет РБК.